Les règles de compensation du parking devraient s'assouplir

Les autorités devraient pouvoir plus facilement supprimer des places de stationnement dans les rues des villes de Genève et Carouge. Au sein de la commission des Transports du Grand Conseil, une large majorité s'est ralliée mardi soir à une proposition d'assouplissement du cadre légal émanant du conseiller d'État chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco.

Le texte, retouché par rapport à sa version initiale déposée en décembre dernier, a réuni 11 voix (PS, Verts, PDC et PLR). Il y a eu une opposition (UDC) tandis que le MCG et Ensemble à gauche se sont abstenus.

Calculs d'épicier

Depuis 2012, la législation cantonale oblige les autorités à remplacer toute suppression d'une place de stationnement dans les rues du cœur de l'agglomération en en créant une nouvelle dans le même secteur. Les règles donnent lieu à toutes sortes de calculs d'épicier plutôt complexes, prévoyant quelques rares exceptions. Ainsi, quand des parkings souterrains offrent de la capacité inutilisée, il est toutefois possible d'y recourir dans une certaine mesure pour procéder à cette compensation.

En outre, le compromis sur la mobilité adopté par le peuple en 2016 permet de surseoir dans une certaine mesure à l'obligation de compenser si cela permet de sécuriser et fluidifier les flux de tel ou tel mode de déplacement. Cette dérogation doit notamment faciliter la réalisation de la moyenne ceinture routière censée drainer le gros des flux motorisés autour du centre-ville et sur le pourtour de la rade.

«La rigidité du système actuel est absurde»

Le projet de loi du Conseil d'État vise à desserrer quelque peu ce carcan. Ainsi, les motifs de sécurité et de fluidification ne devraient plus se cumuler pour permettre de renoncer à remplacer des stationnements: l'une ou l'autre intention suffira. Pour élargir ses appuis sur sa droite, le magistrat a par ailleurs tempéré ses ambitions initiales. Le projet de loi initial prévoyait qu'on puisse remplacer chaque année 444 (au lieu de 111 dans la loi actuelle) places de stationnement dans les rues par des disponibilités existantes en souterrain. Un amendement, accepté par la droite, a ramené la barre à 333. La réforme rend aussi plus nombreux les parkings souterrains éligibles pour servir de remplacement aux stationnements supprimés dans les rues, mais sur ce point également, le ministre a revu à la baisse son objectif initial.

«Je me réjouis de ce soutien fort qui dépasse les clivages gauche-droite. Les modifications législatives proposées par notre projet sont raisonnables, mais elles sont essentielles, commente Serge Dal Busco. La rigidité du système actuel est absurde, car elle nous empêche de réaliser des aménagements nécessaires, y compris pour fluidifier le trafic. L’assouplissement des règles de compensation permettra d’appliquer efficacement la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée votée par le peuple.»

Lobby fracturé

Selon nos sources, le débat a fracturé le lobby traditionnel de la droite et de l'économie sur les questions de mobilité. Il existait en effet des divergences d'intérêts en son sein. Alors que les représentants des automobilistes visent à préserver un maximum de places de stationnement en surface, les émissaires des parkings souterrains ont, eux, tout avantage à voir les voitures redirigées vers leurs infrastructures.

Le vote d'hier, s'il se concrétise en plénière, peut apparaître comme un tournant quant aux courants dominants au Parlement. Ce sont en effet les députés qui avaient imposé ces règles de compensation et qui les avaient durcies encore récemment, en 2015. L'UDC et le MCG avaient même souhaité élargir l'obligation de compenser à l'ensemble du territoire cantonal. Son projet de loi a été massivement balayé (75 non, 18 oui) le 15 mai en plénière.

Une autre proposition sur le même sujet figurait aussi mardi soir sur la table des commissaires aux Transports. Il s'agissait d'une proposition des Verts prévoyant que le «principe de compensation ne s’applique pas lors de la réalisation d’aménagements en faveur des piétons ou des cyclistes». Ce projet de loi a été refusé par la majorité de droite. Prochaine étape: il appartient désormais à la plénière du Grand Conseil de se prononcer sur ces objets. «Nous sommes déçus, commente le premier signataire du projet, le député écologiste Mathias Buschbeck. Supprimer des places de parking pour créer une zone piétonne ou une piste cyclable est encore vu comme une mesure extrémiste en plein XXIe siècle. » (TDG)