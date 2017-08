Les patins à roulettes aux pieds et dans la peau

Elodie Jutzet est de ceux qui aiment assez leur moyen de transport quotidien pour se le tatouer sur le corps. Vingt ans, maturité à peine passée, elle donne rendez-vous à la gare, devant laquelle elle passe chaque jour. Plus tard, elle montre le deuxième de ses tatouages. Pas un train, pas un tram, encore moins une voiture. Mais un patin. Au-dessus de la cheville gauche. A quelques centimètres près, il toucherait l’autre, le vrai, toujours là pour la transporter. «Le patin a pris une grande place dans ma vie. D’où le tatouage, dit-elle. C’est une passion, mais pas seulement. Au fil du temps, c’est devenu mon moyen de transport.»

Beaucoup d’enfants ont roulé patins aux pieds. Mais combien les ont gardés? Chez Elodie Jutzet, c’est une question de transmission familiale. «Mon grand-père roulait en patins à roulettes, ma mère et mon oncle continuent aujourd’hui!» raconte-t-elle. Dans cette famille qui a pris pour habitude d’avoir quatre roues sous chaque pied, Elodie ne fait exception. «A l’adolescence, j’ai subi quelques moqueries, alors je les ai posés. Mais je les ai vite repris pour effectuer mes trajets.» Depuis, elle est «la fille qui fait du patin» pour ses camarades. A ses 18 ans, ses amis se sont cotisés pour lui offrir le cadeau rêvé pour remplacer sa vieille paire en décomposition. Des Starway. Baskets blanches et roues rouges, la Rolls des patins. «J’en pleurais d’émotion», se souvient la jeune diplômée.

La pluie et le béton mou

Jusqu’à peu – elle vient de terminer le Collège – sa journée débutait par la longue rue de Lausanne en direction de la gare. Puis la patineuse remontait la rue de Lyon, évitant la rue Voltaire, «trop raide pour prendre du plaisir». Les petites rues Jean-Gutenberg et Benjamin-Franklin officiaient en chemin de traverse vers le collège. Par tous les temps? «Il faut vraiment qu’il y ait beaucoup de neige pour me faire renoncer», sourit l’étudiante. La pluie a beau abîmer ses patins, c’est la météo qu’elle préfère. «J’ai la sensation de glisser. Le béton semble mou.»

Ces sensations, elle ne les retrouve pas avec d’autres moyens de transport. «Le patin est beaucoup moins difficile physiquement que le vélo», observe-t-elle. Reste que les cyclistes ont (parfois) des pistes bien à eux quand les patineurs ne sont attendus nulle part. Ainsi, Elodie emprunte les trottoirs, souvent; les pistes cyclables, très rarement; et la route, seulement la nuit, quand elle est déserte. En somme, elle se fraye un passage entre les gens. «Sur une piste cyclable, je gênerais trop la circulation. Les passants m’acceptent plutôt bien, mais ils ne s’attendent pas à me voir arriver. Ils peuvent alors avoir des réactions brusques, et là ça devient dangereux.» Ces conditions la contraignent à rouler à vitesse réduite et à freiner régulièrement sa course. Pour cela, elle utilise le frein conique à l’avant de ses patins, mais également la roue avant intérieure. «A force, elle est devenue carrée!» sourit l’habitante des Pâquis, songeant à la remplacer. Elle peut également s’arrêter en faisant une rotation à 360 degrés.

Sa maîtrise n’a pas évité les chutes. «Je suis tombée mille fois, je me suis blessée. J’ai même réussi à me faire une entorse à chaque genou en même temps. Mais je me suis toujours relevée.» Pour Elodie, tout reposerait sur la confiance. «Je suis plutôt maladroite et mon équilibre n’est pas bon. Mais en apprenant suffisamment tôt, on peut vite être à l’aise sur des patins.»

Abandonner à la rentrée?

C’est l’été. Elodie a terminé sa maturité et entrera à l’Université à la rentrée pour réaliser son rêve: devenir enseignante. En attendant, elle sait que son trajet quotidien s’allongera et une question la taraude: disposera-t-elle d’un casier pour déposer ses patins? L’étudiante avoue qu’elle pourrait se simplifier la vie et monter dans ce bus qui lui offre un trajet rapide et en droite ligne. «De toute manière, je reviendrai toujours au patin. C’est mon remède quand je ne vais pas bien.»

Et puis il y a le tatouage. Ce ne sont pas des trajets en bus qui l’effaceront.

