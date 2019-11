Les parkings souterrains sont scrutés 24h sur 24

Un mur! Plus de deux cents écrans qui demeurent allumés en permanence, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 dans le parking souterrain de Saint-Antoine. On est ici au cœur du dispositif de surveillance de la Fondation des parkings, qui fête ses 50 ans cette année.

Ce cœur-là bat essentiellement au rythme de petits tracas. «Allô? J’ai perdu mon ticket. Je suis arrivé à 6 h 30. Je ne peux pas sortir…» dit dans l’interphone un quidam planté devant un distributeur. Sur le mur, un écran s’est agrandi. Celui de la sortie du parking de Cornavin. Au centre de contrôle, l’employé, calme et compréhensif, s’enquiert finalement: «Vous êtes certain d’avoir cherché partout?» «Je crois. Je vais encore aller vérifier dans ma voiture», indique l’infortuné automobiliste. «Si vous ne le trouvez pas, on vous fera un ticket de sortie», répond l’employé.

770 appels journaliers

Un abonnement perdu, un ticket illisible, une barrière en panne, «tout est télégéré depuis ici», indique Thierry Vernier, le chef du centre où une quarantaine de collaborateurs se relaient devant les écrans. Une soixantaine de parkings (sur les 189 que gère la Fondation) sont ainsi contrôlés à distance, sur le fameux mur. Les caméras sont braquées sur les entrées, les sorties, les distributeurs, etc. «En moyenne, nous recevons quelque 770 appels journaliers», précise Damien Zuber, le directeur d’exploitation.

«Il y a des appels sympas et d’autres moins, glisse l’un des employés. Le week-end, après des soirées arrosées, on en reçoit parfois des bizarres. On peut aussi se faire insulter. On apprend à gérer et garder notre calme.» Dans cette optique, les collaborateurs suivent des cours de communication, ainsi que des cours d’anglais, informe Thierry Vernier.

Chasse aux fraudeurs

Les employés font aussi la chasse aux petits malins. «On sent très vite si un client est honnête ou s’il a quelque chose à cacher», nous confie l’un des contrôleurs. Par exemple? «Celui qui nous dit qu’il a perdu son ticket et qu’il est arrivé à une certaine heure. Avec les caméras, qui lisent les plaques, on peut remonter un arrière et voir exactement quand il est entré dans le parking.»

Idem pour les abonnements. «Le truc, c’est la voiture de monsieur qui rentre avec son abonnement, et celle de madame qui a pris un ticket, mais ressort ensuite avec l’abonnement. Plus tard, quand monsieur veut sortir, il nous dit qu’il a perdu son abonnement. Mais on peut très rapidement déjouer ce stratagème, car toutes les données d’entrées et de sorties sont répertoriées dans nos ordinateurs.» Les contrevenants peuvent alors être amendés.

Sécurité avant tout

En tout, le centre gère quelque 28 000 places de stationnement payant, «dont 1500 places motos et 1600 vélos, dans nos vélostations», précise Damien Zuber.

Mais l’exploitation des parkings ne se limite pas à ça. «On cherche la qualité, le confort, la propreté et surtout la sécurité. Par exemple, tous sont équipés de sprinklers (ndlr: système de protection d’incendie par arrosage tournant, sur les places de parc). Nous avons aussi beaucoup amélioré la sécurité des personnes, notamment par de meilleurs éclairages et, pour certains parkings, avec le contrôle d’accès.» C’est notamment le cas à David-Dufour et Plainpalais, où un piéton ne peut plus pénétrer dans le parking sans avoir un ticket.

Avec le patrouilleur

Les contrôleurs du centre ne sont pas les seuls à intervenir. Chaque jour, des patrouilleurs de sécurité privée, mandatés par la Fondation, sillonnent les différents parkings. Début de tournée en compagnie de l’un d’eux, Mohamed Benzaiem. «Je travaille en général dans la tranche 10 h-18 h, explique-t-il. Je passe dans seize à dix-sept parkings chaque jour.»

Sur la route, il ne traîne pas afin d’avoir suffisamment de temps sur place. «Je compte une demi-heure par parking environ.» Et que contrôle-t-il? «Les véhicules d’abord, pour être sûr qu’il n’y a personne à l’intérieur, comme un enfant, ou qu’aucune vitre n’a été brisée, par exemple. Je vérifie aussi que personne ne se cache dans le parking, pour dormir ou commettre des déprédations. Je contrôle également les accès, la propreté du site. Je m’assure qu’il n’y a pas de voitures diesel ou essence sur des places réservées aux véhicules électriques, qu’il n’y a pas de voiture qui perd de l’huile…» Rien à signaler durant notre tour, que ce soit à David-Dufour ou aux Gazomètres.

«Depuis une dizaine d’années, nous avons fait beaucoup d’efforts de prévention et de dissuasion pour rendre nos parkings plus sûrs et plus conviviaux, et cela paie. Les infractions ont très fortement diminué», assure Damien Zuber, qui relève aussi la bonne collaboration avec la police et le Ministère public pour les cas les plus graves.

«Nous sommes à un carrefour en matière de parcage»

Le stationnement de demain se prépare aujourd’hui. Mais sous quelle forme? Jean-Yves Goumaz, directeur général de la Fondation des parkings, esquisse les principaux enjeux.

Le stationnement, dites-vous, est l’une des composantes de la mobilité. Mais celle-ci évolue très vite…

Aujourd’hui, nous sommes à un carrefour en matière de parcage. Plusieurs tendances se font jour et les défis sont nombreux.

Des exemples?

On se dirige clairement vers la disparition des voitures dans les centres-villes. Nous vivons aussi un tournant technologique et numérique, notamment pour les modes de paiement.

L’électromobilité gagne également du terrain…

Tout à fait. Dans nos parkings, nous visons 10% de places pour les véhicules électriques. Et nous en réservons 10% de plus dans les nouveaux. Mais je crains que cela ne suffise pas. Et puis, il y a aussi, notamment, les enjeux de l’alimentation du réseau.

Le stationnement en surface peut-il être optimisé?

Pour les macarons, je pense que le gros est fait. Nous étudions désormais un nouveau concept.

Lequel?

Nos «scans cars», qui contrôlent le stationnement, récoltent une foule de données. Grâce à elles, on sait si une place est occupée. L’idée est de créer une application permettant à l’usager de savoir où il y a des places libres. On peut également imaginer des tarifs différenciés selon le taux d’occupation d’un quartier ou d’une rue.

La voiture individuelle tend aussi à disparaître…

À ce titre, la problématique du parcage des voitures partagées doit bien sûr être prise en compte. De même que celui des voitures autonomes.

Et la mobilité douce?

Ménager de la place pour de grandes vélostations est un défi de plus. Nous en construisons une notamment, de 1200 places, dans la future gare du Léman Express à Chêne-Bourg. X.L.