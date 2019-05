Les militants de la cause climatique font affaire avec l’opérateur ferroviaire Lyria

«Pour le climat, merci d’avoir préféré le train». Le message se décline sur les t-shirts qu’arborent des bénévoles dans les TGV quittant Genève ou Lausanne pour Paris ou Marseille. Ces stewards de l’écologie abordent les passagers en leur distribuant flyers et chocolat (du hondurien, fourni gracieusement par le label bio d’un grand distributeur qui, en contrepartie, a casé son logo sur le t-shirt).

S’inscrivant dans le cadre de la campagne «Baissons les gaz» entamée cette année par un groupe d’associations environnementales baptisé Coclico, l’action a été présentée aux médias vendredi. «Il faut faire quelque chose pour changer l’inconscient collectif, et si ça passe par un peu de pub…» philosophe Yvonne Winteler d’Action Climat Genève. Pour elle, il importe de mettre l’accent sur le thème des transports plutôt que du chauffage car «c’est le plus gros blocage de la loi sur le CO2 en Suisse». «Coclico nous a approchés et cela nous a paru judicieux d’accepter de remercier les voyageurs d’utiliser un mode de déplacement respectueux de l’environnement», enchaîne Valentine Achi, responsable du marché suisse chez Lyria, la filiale commune des CFF et de la SNCF qui exploite les TGV franco-suisses. Cet opérateur a payé l’essentiel des frais de la campagne (t-shirts, titres de transport des bénévoles).

Le flyer distribué aux voyageurs démontre la sobriété record du transport par train en termes d’émission de CO2, par rapport au car, à la voiture et surtout l’avion. Il indique qu’un vol Paris-Genève représente 20% des émissions annuelles auxquelles chacun devrait se tenir afin de limiter le réchauffement global à 1,5 degré.

Nulle mention n’est en revanche faite de l’origine de l’énergie qui propulse les TGV. Or la production française de courant est particulièrement riche en nucléaire, méthode générant des déchets qui n’ont rien d’écologique. La part de l’atome dans l’électricité de l’Hexagone atteignait l’an dernier 71,7%, selon le gestionnaire du réseau RTE.

«C’est une vraie question, admet Anne Rialhe, experte en énergie. La SNCF a eu ses propres barrages hydroélectriques, les a vendus et dit son souhait d’en racheter.» Selon elle, on peut imaginer que la production électrique délaisse à terme l’atome pour se vouer au seul renouvelable. «La solution pour un avenir sans carbone est clairement le train, même s’il a des progrès à faire», tranche Yvonne Winteler.

Au nom de l’association actif-trafic, Andrea von Maltiz plaide pour la réintroduction de trains de nuit, qui permettraient de concurrencer l’avion sur de plus longues distances. Un thème porteur, selon elle: «Quand nous avons lancé notre pétition sur ce sujet, les gens faisaient la queue pour signer.» Les CFF ou la SNCF ont-ils des plans pour exaucer ce vœu? Leur filiale commune, Lyria, répond ne pas avoir d’élément en ce sens. (TDG)