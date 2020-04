Les centres sportifs, les plages et les parkings restent fermés ce week-end

Bien qu'à Genève, le nombre de cas positifs au Covid-19 a baissé depuis deux semaines, les restrictions concernant les centres sportifs, les plages et les parcs sont maintenues. «Le virus est bel et bien toujours présent et actif. Il est donc très important de continuer à respecter les mesures édictées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP); maintenant, il faut tenir bon !» insiste, vendredi, la police dans un communiqué.

Il est précisé que seuls les riverains pourront accéder à ces emplacements et certains parkings seront fermés:

Centre sportif des Evaux

Signal de Bernex

Mandement / Allondon

Centre sportif de Vessy

Centre sportif du Bout-du-Monde

Plage du Vengeron

Plage du Reposoir

Port Choiseul

Sentier du promeneur solitaire

Sentier des Falaises

Moulin-des-Frères

Bord de l'Arve

Bord du Rhône (barrage de Verbois /Moulin-de-Vert)

Bois de la Bâtie (parc animalier et place de jeux)

La police annonce, par ailleurs, qu'elle accentuera ses contrôles de circulation et sera notamment attentive au respect des vitesses.