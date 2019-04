Les axes routiers de Genève-Sud sont abandonnés

C'en est fini du projet routier qui devait relier la douane de Pierre-Grand à une version rénovée de l'échangeur autoroutier de Lancy-Sud via deux nouveaux barreaux routiers. Ces axes, connus sous les sigles de L1 et L2, viennent d'être balayés mardi soir par la plénière du Parlement genevois, à une majorité de 52 voix contre 43. La gauche et le MCG ont refusé d'entrer en matière sur le crédit de réalisation de 123 millions de francs, représentant la part cantonale du projet, qui était soumis au Législatif.

Aux yeux de l'État, ces axes routiers avaient pour vocation de canaliser en direction de l'autoroute un trafic qui s'écoule aujourd'hui avec difficulté dans des petits chemins résidentiels. Le PDC, le PLR et l'UDC ont tenté en vain d'obtenir un renvoi en commission. Leur argument reposait sur la nécessité d'étudier le préavis négatif tout récemment rendu par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. L'axe L1 franchissait en effet une zone classée de reproduction de batraciens et mettait à mal un tronçon historique de la route d'Annecy, inventorié au niveau fédéral.

Mais ce rapport, aux yeux des opposants, ne faisaient que condamner davantage un projet jugé passéiste. «Un sabotage de la mobilité, du Léman Express et de la redistribution qu'il doit engendrer», a ainsi estimé la socialiste Salima Moyard, tandis que François Baertschi, au nom du MCG, évoquait «un aspirateur à frontaliers nuisible aux habitants». Ministre des Infrastructures, Serge Dal Busco a averti les députés que des projets routiers restaient nécessaires, notamment en raison du trafic induit par les nouveaux quartiers.

Regroupant des associations environnementales et de riverains, un imposant front référendaire s'était préparé à combattre le projet en cas d'acceptation. Ce collectif exulte ce mardi soir. «En refusant ce crédit, le Grand Conseil a pris une décision qui restera dans les annales, écrit la coalition référendaire dans un communiqué. La préservation de la nature et de la qualité de vie a primé sur une vision passéiste de la mobilité, et a vu le rejet d’un projet qui a été sorti pour la première fois dans les années 80! »

(TDG)