Les autorités craignent un relâchement des Genevois ce week-end

«À la veille de cette première étape de déconfinement, il ne faut surtout pas baisser la garde». C’est en ces termes qu’Adrien Bron, directeur général de la santé, a commencé le point sanitaire vendredi. Il a tenu à rappeler que bien que certains secteurs vont pouvoir reprendre leurs activités la semaine prochaine, les mesures sanitaires édictées par le médecin cantonal et l’Office fédéral de la santé restent plus que jamais d’actualité.

Ainsi, l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes et l’obligation de distanciation sociale sont maintenues. À noter également que cette fin de semaine, les mêmes mesures que celles prises les week-ends précédents seront de mise. Les restrictions concernant les centres sportifs, les plages, les parcs et certains sites de la campagne sont maintenues et des contrôles auront lieu.

Onze personnes diagnostiquées jeudi

La docteure Aglaé Tardin, du Service du médecin cantonal, a quant à elle confirmé que le nombre de Genevois testés positifs au Covid-19 continue de baisser. Hier, seules onze personnes ont été diagnostiquées positives, portant le total à 4733. L’hôpital compte encore 278 patients soignés en raison du virus (284 jeudi). Parmi ces derniers, 26 se trouvent aux soins intensifs et 25 sont intubés. Le total de patients ayant pu regagner leur domicile est désormais de 600. Le canton déplore trois nouveaux décès.

La docteure a également donné des informations sur l’évolution de la pandémie dans les EMS genevois. Dix-huit établissements sur les 54 que compte le canton sont touchés. «Nous comptons actuellement 78 personnes positives et 167 résidents guéris.»

Enfin, les autorités ont précisé que le virus ne se transmet pas par l’eau du robinet ou l’eau en bouteille, à moins que l’on boive dans le même verre. Il ne se transmet pas non plus dans une piscine ou le lac, pour autant que la distanciation sociale soit garantie avant, pendant et après la mise à l’eau. À ce stade, l’ouverture des piscines et plages cet été n’est pas assurée.