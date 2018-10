Les Verts veulent des exceptions à la compensation des parkings supprimés

Genève doit pouvoir effacer plus facilement des places de parking pour avantager piétons et cyclistes en ville. C’est l’avis des Verts, qui viennent de déposer un projet de loi au Grand Conseil en ce sens.

Ils comptent ainsi favoriser l’avènement du compromis sur la mobilité que le peuple a voté en 2016, la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), qui donne priorité aux modes doux et aux transports publics dans les zones urbaines du canton. Cette loi apporte un bémol à une autre obligation légale, qui exige de compenser toute suppression de places de stationnement dans les rues du centre de l’agglomération.

Cette règle avait été inscrite dans la loi en 2012. Elle force à maintenir l’offre de parking dans les rues des quartiers les plus denses du canton au niveau de 2011, soit 22 289 places en ville de Genève (sans Vieusseux ni Châtelaine) et à Carouge. Toute suppression doit être compensée dans un périmètre allant de 500 à 750 mètres. Avec une soupape: la possibilité de recourir à des parkings souterrains sous-utilisés pour cette substitution. Mais les députés ont durci en 2015 les conditions permettant ce tour de passe-passe.

L’année d’après, en 2016, le compromis sur la mobilité a apporté un assouplissement à la règle. Si la suppression de places de parking vise à améliorer la fluidité et la sécurité d’un mode de transport ou l’autre, on peut surseoir à la compensation jusqu’à une certaine limite. Les places non remplacées peuvent atteindre 20% du total à l’hypercentre, 10% dans les autres zones urbaines. Cette dérogation est utilisée pour réaménager ces jours le quai Gustave-Ador, où on crée une piste cyclable bidirectionnelle ainsi qu’une voie supplémentaire pour le trafic motorisé quittant le centre-ville.

Mais ces exceptions ne suffisent donc pas aux Verts. «Plus de deux ans après l’adoption de la LMCE, on voit que le principe de compensation constitue toujours un blocage», argue Mathias Buschbeck, chef de groupe. Pour lui, c’est ce principe qui est en cause dans l’application restée toujours partielle de l’initiative «Pour la mobilité douce», que le peuple a votée en 2011 et qui donnait un délai de huit ans pour aboutir.

Autre argument des Verts: les parkings souterrains seraient toujours plus délaissés, au point que celui du Mont-Blanc a supprimé des places pour en élargir d’autres et mieux accueillir les 4x4. Qu’en dit-on à la Fondation des parkings? «Aucune généralisation n’est possible, répond Jean-Yves Goumaz, directeur. Nos parkings publics du centre-ville affichent des taux de vacance stables et faibles: 2% à Cornavin, 1,3% à Plainpalais. Mais des parkings pour habitants tendent à se vider, les ménages urbains et les jeunes ayant tendance à se détourner de la voiture.»

L’obligation de remplacer les stationnements supprimés promet de continuer à faire parler d’elle au Grand Conseil. En septembre, le nouveau ministre des Transports, Serge Dal Busco, s’est publiquement positionné en faveur d’une remise en cause. «On le défie un peu, lui et son parti, admet Mathias Buschbeck. Le PDC municipal a réclamé des fonds pour la mobilité douce, mais ce sera un coup d’épée dans l’eau si la stricte compensation est maintenue.»

Celle-ci devrait être étendue à tout le canton, prône en revanche un projet de loi de l’UDC qui navigue depuis 2014 entre la séance plénière et les commissions du parlement. Aux dernières nouvelles, son auteur, Stéphane Florey, avait réduit ses ambitions, réclamant que les stationnements supprimés soient remplacés dans les seules communes de plus de 10 000 habitants. (TDG)