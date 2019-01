Les TPG se préparent à affronter la neige

Les Transports publics genevois (TPG) s'attendent à «des difficultés de circulation anticipées le mercredi 30 janvier 2019 sur la base des prévisions portées à leur connaissance». La neige attendue en début de matinée «pourrait venir perturber le bon fonctionnement du réseau», écrivent-ils dans un communiqué diffusé mardi soir.

Selon Météosuisse, Genève doit s'attendre à un mercredi matin floconneux. Les prévisionnistes parlent d'un «matin à l'ouest très nuageux avec des chutes de neige à caractère continu, de la région de Genève en direction du Gros-de-Vaud et du Nord-Vaudois».

Les TPG comptent a priori exploiter l'intégralité de leur réseau dès le début de la journée et adapter leur «mode opératoire» «en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et de circulation». Leurs clients sont invités à anticiper leurs déplacements et à se tenir informés de l'état du réseau par le biais des applications mobiles, du numéro vert (0800 858 900, dès 5h du matin), du site internet (www.tpg.ch) ou encore des bornes d’informations aux arrêts. (TDG)