Les TPG affichent un déficit moins abyssal que prévu

On peut perdre un demi-million et avoir le sourire. Les TPG semblent s’extirper de l’ornière financière à en croire leurs résultats pour 2017 qu’ils ont détaillés jeudi. S’établissant à 528 643 francs, le déficit qu’ils ont subi apparaît comme une divine surprise par rapport aux prévisions (le budget prévoyait 7,2 millions de pertes) et aux performances récentes (un déficit de 7,6 millions en 2016). La crise liée aux bas tarifs que le peuple a instaurés en votation en 2014 semble donc s’estomper.

Quelle est l’origine du miracle? Les TPG évoquent leur propre «efficience» ainsi que la hausse du subside cantonal. Ce dernier facteur a pesé très lourd. Le Parlement a octroyé au total 9,3 millions de francs en plus de ce qui était prévu au moment de l’élaboration du budget. Cette manne supplémentaire a notamment servi à développer de nouvelles prestations, comme les lignes de bus express introduites en avril 2017. L’une des lois votées l’an dernier par les députés prévoit notamment que les baisses de tarifs, y compris celle introduite en 2014, doivent désormais être compensées par une hausse du subside de l’État. En clair, c’est par leurs impôts que les Genevois rembourseront les rabais qu’ils se sont accordés sur la billetterie. Si les revenus des TPG ont augmenté depuis lors, cette lente évolution n’a jamais compensé la chute que leurs rentrées ont subie durant les trois derniers exercices avec l’ajustement tarifaire.

Les TPG ne s’en sont guère vantés jeudi face à la presse, mais les derniers mois ont été marqués par les déboires de leur branche publicitaire, TP Pub, dont le directeur a été évincé en février. Cette filiale a connu des difficultés à récupérer des créances et à se lancer, dès 2016, sur le marché lausannois. Au lieu de ramener de l’argent à la maison mère, TP Pub a perdu 938 000 francs l’an dernier, après en avoir déjà inscrit 249 000 en rouge aux comptes 2016. Les TPG ont ordonné un audit succinct qui n’a manifestement pas suffi au Conseil d’État, lequel a mandaté son organe d’audit interne. «Les comptes ont été approuvés sans réserve», rassure Sophie Heurtault Malherbe, directrice financière des TPG.

Autre fait marquant, les TPG ont outrepassé en 2017 le niveau de coût de production édicté par l’État. Parmi les causes de ce dépassement, la création l’an dernier de 30 postes de conducteurs supplémentaires. Qu’en sera-t-il avec la centaine d’autres postes additionnels dont la création ces trois prochaines années a été prévue en avril dans un accord passé avec les syndicats? «Il n’y a pas de péjoration financière à attendre, objecte le directeur général, Denis Berdoz. Ce personnel en plus engendrera des compensations en réduisant les heures supplémentaires ou les rappels sur congé. Réduire la pénibilité devrait aussi faire refluer l’absentéisme, qui a lui-même un coût.» (TDG)