Les Noëls de Brot und Käse font les cadeaux malins sous le sapin

L’association à but non lucratif Brot und Käse continue à envoyer de ses nouvelles de la campagne vers la ville. Les cartons d’invitation, signés à la main par Martin Staub, peintre et galeriste délocalisé à Soral, font, une fois par année au moins, la part belle aux «collectives». Non pas un ou dix artistes, mais quarante d’un coup. C’est beaucoup, certes, mais c’est Noël.

«Sur les quelque 50 confrères que j’ai sollicités courant novembre, plus des trois quarts m’ont répondu favorablement», explique celui qui, hier encore, dessinait des vaches et des libellules. «Aujourd’hui, je suis plutôt Mickey», rigole-t-il, avant de détailler la fiche artistique de cette exposition de circonstance. «Les participants devaient accepter de présenter des œuvres qui ne dépassent pas 200 francs, même si certaines en valent plus sur le marché de l’art.»

On ne casse pas les prix, on les simplifie sans les brader, histoire de s’accorder avec cette logique du «cadeau de dernière minute». Le message n’est pas compliqué; il rappelle à qui veut bien l’entendre que l’on peut trouver en galerie ce que l’on a cherché en vain en boutique: une création originale qui fera un joli présent sous le sapin – un dessin au crayon, une gouache ou une sculpture miniature.

Lequel sapin, comme motif cette fois, ne s’impose pas vraiment au regard du visiteur. Il se montre même discret sur les murs, à l’exception de la version épurée à trois boules bleues imaginée par Jacques Boesch ou de cet envol d’oiseaux du paradis épousant la forme du conifère, cet arbre commun qui s’admire sans se fumer.

Deux lieux pour fêter les Noëls de Brot und Käse, version 2019. D’abord la maison mère, au cœur de Soral, dans cette ancienne grange habitée à tous les étages, située au 4, Perron-d’Enfer. Ensuite, sa succursale, dans le village voisin de Laconnex, occupant depuis 2017 l’ancienne poste en face de la mairie.

Martin Staub et ses amis en sont les locataires exclusifs. Parmi eux, Olivier Farner. Après avoir éteint des feux dans sa vie professionnelle, son œil est devenu plus poétique. Le vert de la vigne, ou ce qu’il en reste, après son passage dans le pressoir, quand la rafle – on appelle ainsi ce reliquat destiné au compost – devient un nid de perce-oreilles et de coloris cachés. Joli palimpseste, sorti tout droit d’un geste artisanal. Le scripte de service apprécie.

Le geste du sculpteur Jo Fontaine s’affirme, lui, en trois dimensions. On connaît ses réalisations monumentales dans l’espace public, on se souvient du disque taillé dans la pierre qui orne la tombe de Grisélidis Réal au cimetière des Rois. Cette fois, il faut plisser les yeux en se rapprochant des pièces exposées. Des miniatures magnifiques, trônant au centre de l’espace, sur des socles adéquats.

Les petits points rouges indiquent que les pièces sont vendues. Elles l’étaient dès le vernissage. Une aubaine. Pour les acheteurs de la dernière heure, c’est encore ce vendredi de 17h à 19h et demain samedi de 15h à 17h. Les horaires annoncés sont un peu chiches. L’accueil, loquace et souriant, l’est beaucoup moins.