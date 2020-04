Les McDonald's genevois ont été pris d'assaut

«Ma fille m'a mis un couteau sous la gorge, afin qu'on vienne chercher un burger. Du pur chantage affectif!» rigole cette mère de famille au volant de sa voiture, en attendant son tour dans la file du McDrive du Lignon.

Lundi, de nombreux Genevois se sont rués dans les supermarchés afin de se procurer des masques et dans les Brico+Loisirs pour s'arracher des plantes. Mais les gourmands en manquent de Big Mac et nuggets depuis cinq semaines se sont fait aussi remarquer.

Seuls les McDrive, donc celui du Lignon et de Meyrin, à Genève, étaient ouverts aux particuliers. Interdiction de servir les piétons, les cyclistes et autres deux roues. Des files de plusieurs centaines de mètres se sont rapidement formées, encadrées par un service de sécurité privé. Dans les autres restaurants, seuls les livreurs des entreprises Smood, UberEats et Eat.ch étaient les bienvenus pour retirer, depuis l'extérieur, les commandes.

L'e-mail qu'ont pu recevoir les clients de Smood

Deux heures d'attente

L'offre n'a pas suivi la (très forte) demande. Les cuisines du fast-food se sont retrouvées débordées. Au pic de la journée, les clients ont parfois dû attendre plus de deux heures pour déguster leur cheeseburger.

Et devant les enseignes, les livreurs, qui sont payés pour la plupart à la livraison, étaient dans la même attente et montraient des signes d'impatience. Obligés de multiplier le plus rapidement possible des commandes, afin de gagner de l'argent, ils se sont retrouvés coincés sur place. «Au Lignon, c'était le cauchemar! J'ai dû patienter 1h30 pour un menu», raconte l'un d'eux. Pour certains livreurs, la course est rapidement devenue peu ou plus rentable...

Interventions de la police

Plusieurs dizaines de livreurs, portant ou non un masque, attendaient parfois devant les portes jusqu'à ce qu'un employé McDonald crie leur numéro. L'affluence a été telle que la police a dû intervenir à deux reprises.

«À midi, à Plainpalais, une vingtaine de livreurs obstruaient l'espace public», relève Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Comme ailleurs, un marquage au sol a été ajouté, afin de faire respecter la distance sociale.

Des agents sont également intervenus en milieu de journée, au Lignon, car la file de voitures bloquait la route du Bois-des-Frères. Les véhicules ont fini par être déviés sur le parking de la piscine.

Vers 16h lundi, les livreurs continuaient à venir chercher des commandes. Des marquages au sol ont été ajoutés pour maintenir les distances. (Photo: Laurent Guiraud)

Commandes multipliées par cinq

Sans articuler de chiffres, McDonald confirme une journée «exceptionnelle» à Genève, comme dans le reste de la Suisse, qui fait suite à une fermeture historique. «Le restaurant McDonald’s Geneva Plainpalais a même été momentanément fermé au cours de la journée dû à une trop forte demande», raconte Béatrice Montserrat, porte-parole du géant du fast-food.

Le service de livraison Smood a lui aussi dû temporairement stopper les commandes vers l'enseigne américaine, car elle n'arrivait pas à suivre. Des commandes ont été retardées, voir annulées. «Nous nous excusons auprès de nos clients, déclare Marc Aeschlimann, directeur. C'était indépendant de notre volonté. Un geste leur parviendra. Les équipes ont été rééquilibrées afin que le service du soir se passe normalement.» Marc Aeschlimann estime que le nombre de commandes a été multiplié par cinq lundi, par rapport aux jours précédents.

Conscient du manque à gagner que représente une longue attente pour les livreurs, l'entreprise verse des «bonifications» à ses employés, en cas de retard des restaurants. «Les livreurs ayant travaillé lundi midi vont, en outre, recevoir entre 30 et 40 francs de compensation», précise le directeur.

Les livreurs de certains concurrents ne toucheront pas de dédommagement, étant considérés comme des indépendants.

Protection des employés

Les retards s'expliquent par le fort engouement des Genevois en semi-confinement mais aussi par la réduction des équipes McDonald's. «La santé des collaborateurs et des hôtes est la priorité numéro un pour McDonald’s Suisse. Non seulement nos employés portent des masques et des gants, mais comme mesure de protection supplémentaire, nous avons réduit la taille de nos équipes, afin qu’elles puissent respecter les distances de sécurité dans les cuisines. En contrepartie, nous avons limité notre gamme aux classiques afin de simplifier et d’accélérer le travail en cuisine», explique Béatrice Montserrat, porte-parole.

À Crissier, dans le canton de Vaud, l'engouement et l'attente étaient les mêmes. Vidéo: Keystone