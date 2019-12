Les Genevois ont-ils toujours fêté Noël? Testez vos connaissances

Le folklore de Noël est riche. Mais sait-on d'où viennent certaines tradition? Et est-on sûr de tout savoir et d'avoir juste...

1. Les Genevois ont toujours fêté Noël. FAUX

Au XVIe et au XVIIe siècle, on ne célébrait ni Noël, ni l'Ascension à Genève. Les pasteurs mentionnaient la fête de Noël durant le service religieux si le 25 décembre tombait en semaine mais aucun office spécial n’avait lieu. Au XVIIe siècle, des voix s’élevèrent pour demander à la compagnie des pasteurs qu’une célébration de Noël ait lieu comme dans le Pays de Vaud. Mais le corps pastoral s’y refusa, arguant qu’on ne connaissait pas le jour de la nativité. L’insistance des autorités de la Ville permit de rétablir à la fin du siècle des prédications de Noël dans trois temples. Mais pas question de rendre ce jour férié. Il fallait travailler. En 1730, la compagnie des pasteurs ne s’opposa plus à la célébration de Noël qui perdure jusqu'aujourd'hui. Mais pas de crèche dans les temples.

2. Chauchevieille punit ceux qui ne vont pas à la messe de minuit. VRAI

Qu'on l'appelle Chauchevieille, Chauchepaille ou Cauchemarde, cette vieille bonne femme venait dans la nuit du 24 au 25 décembre dans le Pays de Vaud étouffer ceux qui avaient commis le péché de rester chez eux au lieu de se rendre à la messe de Noël. Dans les défilés de Noël à Genève, on retrouve parfois la Chauchevieille aux côtés du Père Fouettard. Cette «sorcière» croisant le soir du réveillon le Bon-Enfant (qui passait à l'origine au Nouvel-An), un vieil homme qui, lui, distribuait les bonbons, chocolats et oranges aux enfants, va s'inviter dans les foyers pour punir à coups de verge ou récompenser les enfants. Elle leur distribuait des fruits secs, symboles d'éternité. Tandis que Bon-Enfant descendait par la cheminée pour déposer des cadeaux.

3. Le Père Chalande est le Saint-Nicolas genevois. VRAI

À Genève, c'est le Père Chalande ou Chalende qui distribue les «anailles», des noisettes le soir de Noël. Une comptine le rappelle: «Chalande est venu. Son bonnet pointu. Sa barbe de paille. Cassons les anailles. Mangeons le pain blanc. Jusqu'au Nouvel-An, etc.» Ce personnage protecteur et bienfaiteur des enfants visitait les maisons savoyardes, dauphinoises et genevoises. En arpitan, la langue régionale, chalande de l’ancien français chalandas signifie tout simplement Noël. Dans le dictionnaire savoyard de Constantin et Desormaux de 1902, le chalande est un «personne travestie en vieillard qui adresse une allocution aux enfants réunis autour de l’arbre de Noël ».

4. Tous les Chrétiens fêtent la nativité le 25 décembre. FAUX

La date du 25 décembre a été choisie de manière arbitraire au IVe siècle par le pape de l’époque. Comme souvent, cette fête chrétienne est calquée sur une fête païenne populaire «Sol Invictus» (Le soleil invaincu). Le 25 décembre, les gens fêtaient la nuit la plus longue de l’année. Cette date n’est pas retenue par l’ensemble des Églises chrétiennes. Ainsi, les Orthodoxes fêtent la nativité le 7 janvier.

5. Le rituel de la nuit du solstice à l'origine de la bûche de Noël. VRAI

Pour se réchauffer durant la nuit la plus longue de l'année, les hommes allaient chercher une grosse bûche, capable de brûler toute la nuit. On versait du vin ou de l'huile dessus en guise d'offrande. Les cendres étaient conservées pour protéger du mauvais sort. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que naît la pâtisserie «Bûche de Noël qui rappelle cet ancien rituel.

En Franche-Comté et en Savoie, le soir de Noël, les familles préparaient la tronche (une bûche en patois savoyard) de Noël, une grosse bûche creuse qu'on garnissait de fruits secs, de gâteaux, de sucres d'orge, que l'on cachait sous une couverture. Le soir du 24 décembre, les enfants frappaient à coups de bâton le tronc pour qu'il livre ses friandises. Il pouvait être vide si les enfants avaient fait des bêtises. Ils partaient alors dans leur chambre pour se repentir et quand ils revenaient elle était, cette fois, pleine.

6. Noël ou Chalande, ce fut le début de l'année durant trois siècles à Genève. VRAI

Chalande est un dérivé du latin calendae, qui signifie calendes, premiers jours de l'année romaine. La nouvelle année commençait d'ailleurs le jour de Noël à Genève de 1305 à 1574. Les calendes de janvier donnant lieu à de belles agapes furent ensuite confondues avec la Nativité.

7. Le mot Noël célébrait le mariage d'un prince ou son accession au trône. VRAI

Le mot Noël vient du latin natalis, c'est-à-dire ce qui est relatif à la naissance. Le mot va se transformer pour devenir natale désignant la nativité du Christ, puis nael. Le mot Noël apparaît au XIIe siècle. Par extension, «Noël!» deviendra par la suite, le mot d'acclamation de la foule lors d'un évènement heureux, comme la naissance d'un prince, le mariage ou l'accession au trône d'un souverain, note le dictionnaire de l'Académie française.

8. Le Père Noël doit son manteau rouge à Coca-Cola. FAUX

Le personnage du Père Noël (Santa Claus pour les Anglo-Saxons) est inspiré de l’évêque Saint-Nicolas. La plupart des représentations de ce saint le montrent vêtu d’un manteau vert. Pour beaucoup, le manteau rouge proviendrait d’une publicité de fin d’année de Coca-Cola en 1931. Elle représente un vieillard rond, jovial et joufflu, portant une barbe blanche fournie tout habillé de rouge et blanc, les couleurs de la marque de soda américaine. D’une part, Coca n’est pas la première société à avoir utilisé l’image d’un Père Noël en rouge. La marque de stylo Waterman l’avait déjà utilisé en 1907, comme Michelin, quelques années plus tard. Et d’autre part, Saint-Nicolas a bel et bien été représenté avec un manteau rouge dans l'iconographie du XIXe siècle.

9. Le sapin rappelle l'arbre de vie du paradis. VRAI

Si la tradition du sapin de Noël provient sans doute du rite païen du solstice d’hiver, où un épicéa, symbole de vie était décoré de fruits, de fleurs et d'épis de blé, il est intégré à la tradition chrétienne qui fait du sapin, l'arbre du Christ. «Il est garni de pommes rouges, symbolisant l’arbre du paradis, l’arbre de vie, l’arbre toujours vert, qui restaure ce qu’avait mutilé le péché originel en mangeant le fruit de l’arbre défendu», apprend-on sur le site du Diocèse de Nice. On y accrochait des hosties, rappelant l'eucharistie et des bougies (Dieu est lumière). Les boules rouges du sapin rappellent les pommes et les guirlandes lumineuses, les bougies d'antan.

10. La distribution des cadeaux le 25 décembre vient des rois mages. FAUX

La tradition des cadeaux offerts aux enfants avait primitivement lieu le jour de la Saint-Nicolas, début décembre. Elle n'a donc rien à voir avec les Rois mages. Même si le monde chrétien a établi ce lien. C’est à cause d’un écrivain américain, auteur de contes pour enfants, que cette fête s’est déplacée au 25 décembre. Le poème «Visit from Saint Nicolas» a été écrit par Clément Clarke Moore et il est lu depuis plus de cent ans à l’Eglise de l’intercession à New York. Il est aussi l’auteur en 1822 du poème «Twas The Night Before Christmas» qui raconte l’arrivée du Père Noël au soir du 24 décembre dans une maison américaine. Ce professeur est aussi considéré comme le «sauveur» de Greenwich village. Il avait publié un pamphlet s’opposant à la refonte de ce quartier de New York.