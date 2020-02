Les Genevois ne sont pas les pires conducteurs de Suisse

Les conducteurs du canton de Vaud font partie des champions du retrait de permis en 2018. Les Vaudois occupent en effet la deuxième marche du podium, devancés par les Neuchâtelois. Obwaldiens et Saint-Gallois viennent ensuite.

Les autres cantons romands ne sont pas en reste: Fribourg, Jura et Valais sont respectivement cinquième, sixième et huitième du classement, comme le révèlent les statistiques obtenues par la RTS auprès de l'Office fédéral des routes.

En 2018, sur approximativement 554'000 titulaires d'un permis de conduire dans le canton de Vaud, 8981 se sont vu imposer une interdiction de prendre le volant. Avec 16,2 retraits pour 1000 conducteurs, ce chiffre représente le second plus haut taux de Suisse, selon les statistiques de l'OFROU.

Avec 12,1 retraits de permis pour 1000 conducteurs, seul le canton de Genève fait figure de «bon élève» en Suisse romande, avec une 18e place. Uri et ses 8,6 sont en dernière position.

La vitesse

«Avec un tiers des cas, la vitesse excessive constitue le motif le plus courant des retraits en Suisse», peut-on lire sur le site de nos confrères de la RTS. Si les Fribourgeois semblent être les plus pressés sur la route, Saint-Gall, Neuchâtel, Vaud et Genève viennent ensuite.

L'alcool au volant

Deuxième cause de retrait de permis en Suisse en 2018: l'alcool au volant. Pour cette infraction, sept cantons latins arrivaient d'ailleurs en tête de classement cette année-là, Valaisans, Tessinois et Jurassiens étant les plus souvent sanctionnés pour avoir pris le volant avec un verre dans le nez. Les Vaudois arrivent en sixième position.