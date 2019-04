Le vicaire épiscopal genevois: «Pour prier, on a besoin de lieux empreints de beauté»

«Nous sommes en union de pensée solidaire avec les Parisiens, nous pensons fort à eux.» Les mots sont du vicaire épiscopal genevois Pascal Desthieux. Quelques heures après l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, il les a prononcés, mardi matin, à Notre-Dame de Genève, cette basilique du quartier de Cornavin où le clergé du diocèse (qui inclut aussi Lausanne et Fribourg) était réuni pour la messe chrismale, le culte où sont bénies les huiles qui seront utilisées pour les sacrements de l’année à venir.

Comme tout un chacun, Pascal Desthieux a été ébranlé par le désastre qui a frappé la cathédrale parisienne. «J’y ai assisté en direct à la télévision, chez mes parents, et je me suis encore tenu au courant le matin, pour être certain que l’incendie était maîtrisé. J’ai été très affecté personnellement. Je me rends à Notre-Dame chaque fois que je vais à Paris, j’y ai accompagné des groupes, un ami de ma famille y a été guide. Et nous, Genevois, avons l’expérience de lieux de culte en feu.»

Des mésaventures récentes. L’église de l’Épiphanie, au Lignon, a brûlé le 13 septembre 2014 à la suite de jeux imprudents de bambins. Le 19 juillet 2018, c’est le Sacré-Cœur, à Plainpalais, qui a pris feu pour une raison inconnue. «Dans les deux cas, comme à Paris, il n’y a heureusement pas eu de blessé, poursuit l’ecclésiastique. L’église du Lignon a été rebâtie telle quelle, mais adaptée aux normes actuelles, et est sortie des travaux plus belle qu’avant. Au Sacré-Cœur, nous avons de gros projets pour reconstruire l’édifice avec des éléments nouveaux. Nous sommes encore en train de réfléchir et les décisions ne sont pas encore prises, mais nous pourrions implanter une Maison de l’Église à cet endroit plutôt qu’au Cénacle (ndlr: à Malagnou), pour y réunir des services aujourd’hui disséminés dans les paroisses. Sans le sinistre, nous n’aurions pas mené ces réflexions sur ce lieu si bien centré.» Sans doute que l’argent jouera aussi un rôle: l’Église peine toujours à réunir le financement nécessaire à la réfection du lieu de culte.

Les incendies du Sacré-Cœur et de l’église du Lignon ont aussi montré autre chose à Pascal Desthieux: l’affection des fidèles pour leur rendez-vous dominical. Et cela alors que ces deux sanctuaires genevois, édifiés respectivement aux XIXe et XXe siècles, sont sans comparaison avec la cathédrale de Paris en termes de notoriété ou de valeur patrimoniale.

N’empêche… Les qualités plastiques d’un monument jouent-elles donc un rôle de soutien pour la foi chrétienne? «Certainement, répond Pascal Desthieux. Nous sommes des êtres concrets, incarnés. Pour prier, nous avons besoin de lieux empreints de beauté. On voit aujourd’hui que la France est en deuil. Lors des incendies que nous avons vécus à Genève, on a pu voir l’attachement des paroissiens à leur lieu de culte. Les bâtiments ne sont certes que du matériel, on n’en a pas besoin pour croire, mais ils nous aident!»

Mardi matin, interrogé sur les ondes de la RTS, l’évêque de Fribourg, Genève et Lausanne, Charles Morerod, a déclaré qu’il recevait déjà des appels à organiser des collectes pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un bâtiment qui est la propriété de l’État français. Qu’en dit le vicaire épiscopal genevois? «Je ne peux qu’encourager les privés qui le souhaitent à apporter leur contribution, répond Pascal Desthieux. Personnellement, il me semblerait judicieux d’organiser une collecte que si l’Église française en faisait la demande et si tel était le cas, on y donnerait suite.» Et de préciser que cette retenue est sans rapport avec les besoins de l’Église genevoise en faveur de son propre monument victime du feu. (TDG)