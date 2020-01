Le référendum contre Clé-de Rive attaqué en justice

La saga Clé-de-Rive continue. Le référendum contre ce projet est désormais attaqué en justice. Le PLR Ville, par la voix de Me Christian Lüscher, vient de déposer un recours auprès de la Chambre constitutionnelle contre cette récolte de signatures, qui a abouti la semaine dernière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce projet de zone piétonne doublée d’un parking souterrain de 500 places pour voitures déchaîne les passions. Le concept avait été accepté en novembre par les partis de la droite élargie du Conseil municipal, favorable à ce projet censé «améliorer la qualité de vie du quartier en libérant la surface du trafic». Immédiatement après le vote, un référendum était annoncé par l’Alternative, opposée à un potentiel «aspirateur à voitures». Plus de 6400 signatures ont depuis été récoltées par les partis de gauche et diverses associations d’usagers.

C’était compter sans la réaction du PLR Ville, qui conteste la manière dont a été mené ce référendum. La section considère que ses auteurs auraient dû utiliser trois formulaires et non un seul pour récolter leurs paraphes, puisque le projet Clé-de-Rive est constitué de trois délibérations (travaux, assainissement et droit de superficie). Selon le recours, il s’agit «d’une violation des droits politiques. […] Aucune base légale ne permet à un comité référendaire de récolter une seule fois des signatures pour plusieurs objets distincts.» Pour les recourants, toutes les signatures figurant sur ce formulaire unique doivent être annulées.

La section attaque aussi l’exposé des motifs du référendum présenté aux citoyens. «Le texte annonce qu’une seule rue sera piétonnisée, regrette Vincent Latapie, son président. Or, c’est faux puisque plusieurs autres rues le seront.» Pour les recourants, qui avaient contesté pour les mêmes raisons les référendums contre les coupes budgétaires il y a deux ans, le document distribué «vise à induire les citoyens en erreur».

Le PLR regrette aussi l’absence de certaines informations sur la question de l’abattage des arbres. «Pour le citoyen pressé, qui n’a pas le temps de lire tout le formulaire, il y a donc tromperie. […] Il croit que tous les arbres seront abattus, sans davantage d’explications. Or, il y aura davantage d’arbres après la réalisation du projet.»

La Chambre constitutionnelle tranchera. Et si un nouveau référendum s’organise? «Notre section ne craint pas le verdict des urnes lorsque celui-ci est le résultat d’une opinion librement formée et non biaisée des citoyens, explique Vincent Latapie. Tel n’est pas le cas en l’espèce.»

Les référendaires regrettent l’attaque. «Le Service des votations nous a confirmé que notre référendum était légalement recevable, puisqu’il s’agit d’un paquet ficelé, note Omar Azzabi, conseiller municipal Vert. Concernant le texte du référendum, il est libre. Seul l’intitulé compte.»