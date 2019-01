Le prévenu du meurtre de Semhar nie toujours

Est-il possible que le meurtrier de Semhar, 12 ans, soit quelqu’un d’autre? Que ce ne soit pas cet homme, chauffeur de taxi et compagnon de la mère de la fillette? Qu’un autre l’ait violée puis étranglée durant au moins quatre minutes? Est-il possible qu’un autre que lui ait dissimulé le corps sans vie de cette enfant sous le lit de sa mère, dans l’appartement familial de Carouge?

Explorer les doutes, si tant est qu’ils existent. C’est à cela que doit servir le procès en appel de cet Éthiopien de 43 ans, condamné en juin 2018 à 20 ans de prison et à une mesure d’internement pour assassinat, viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants notamment.

Après son arrestation au lendemain de la découverte du corps, des années de procédure, un procès et une condamnation, rien ne semble le faire flancher. «Je n’ai rien fait. Ce n’est pas moi. Je suis jugé par tout le monde pour des choses que je n’ai pas faites», répète-t-il. Ces mots-là, les sept juges de la Chambre d’appel du Tribunal criminel les ont également entendus, lundi. Avec ses lunettes rectangulaires et sa voix quasiment inaudible, il a concédé qu’il n’avait «rien de nouveau» à leur dire, «aucune preuve supplémentaire» à présenter.

Incidents rejetés

Face à la distance et aux silences du prévenu, il y a pourtant deux avocats de la défense qui s’affairent. Me Vincent Spira et Me Yaël Hayat sont entrés au Palais de justice avec la vive intention d’explorer ce qu’ils nomment les «zones d’ombre». Ils cherchent les failles dans les rapports de médecine légale, demandent que des méthodes écartées par les légistes soient ici employées et rappellent que l’ADN – des traces du prévenu ont été trouvées sur le corps de la victime, dans ses sous-vêtements, sous le lit de la mère – ne peut être érigé «en preuve absolue». Les incidents qu’ils soulèvent en début d’audience seront rejetés en bloc quelques minutes plus tard par les magistrats. Y adhérer aurait vraisemblablement renvoyé les débats à une date ultérieure. «C’est un essai d’enfumage, lance Me Robert Assaël, avocat de la mère de la victime. Cette procédure dure depuis six ans et demi. Le calvaire doit s’arrêter cette semaine.»

36 minutes

Que s’est-il vraiment passé ce 23 août 2012, en fin de journée, dans le quartier de la Tambourine? Des années de procédure et du jugement en première instance, il ressort que le viol et l’assassinat ont duré 36 minutes. La version du prévenu? Il avait un rendez-vous avec Semhar ce jour-là, au bas de l’immeuble, mais elle ne serait pas venue. Cette rencontre manquée, il ne l’a révélée que lorsqu’il était interrogé par les enquêteurs et que ses premières explications ne tenaient plus. Ainsi, il est une question qui le met en mauvaise posture: quand la fillette a disparu, que la famille, inquiète, fouillait le quartier, pourquoi a-t-il tu ce rendez-vous raté? «Je ne sais pas, je n’ai pas d’explication. Pour moi, elle était chez une copine», dit-il.

Confronté à ses déclarations changeantes, aux éléments matériels qui consolident les soupçons et aux expertises psychiatriques qui le disent sadique et psychopathe, il s’énerve, répond à la limite de l’insolence. Couplée à ses silences, son attitude ne facilite pas la tâche de ses avocats. Il faut attendre les questions appuyées et répétitives de Mes Spira et Hayat pour qu’enfin il évoque, en peu de mots, la souffrance éprouvée pour la mort de Semhar, la fille de sa compagne qu’il aimait «comme sa propre fille».

Elle ne dit pas son nom

Ce procès est également celui d’un homme accusé par trois femmes qui, sans se connaître, ont décrit des supplices similaires: viols, coups, séquestrations et menaces. Lui rejette tout, encore et encore. Sur ce volet, il adopte même une attitude offensive. La présidente s’agace: «Vous pensez que tous les témoins mentent?» «Madame, au lieu de vouloir me déstabiliser, c’est à vous de chercher la réponse.»

Dans son dos, à trois mètres, sont assis la mère et le père de Semhar. Lors du procès en première instance, des centaines de personnes, pour la plupart des membres de la communauté éthiopienne, étaient venues crier leur colère et applaudir le verdict en criant «assassin». Lundi, les mots d’une mère qui n’a pas retrouvé le sommeil depuis août 2012 ont retenti dans une salle presque vide. «Depuis que ma fille est partie, ma vie est finie. Parfois, je me dis que c’est de ma faute. C’est moi qui ai emmené l’autre chez moi.» Le nom du prévenu, cette femme ne le prononce jamais.

Le procès se poursuit mardi avec les plaidoiries.

(TDG)