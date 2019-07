Le parc Floraire, le tout premier des jardins alpins

C’est un parc qui ne dévoile pas toutes ses richesses au premier coup d’œil. Pour les découvrir, il faut laisser la curiosité guider ses pas vers des recoins ombragés, tapis dans une explosion de verdure. Si on aborde le parc Floraire par le côté de la mairie de Chêne-Bourg, il présente un aspect assez classique: vaste pelouse propre en ordre, grand cèdre, etc. L’originalité réside ici dans le rideau d’eau et le bassin longiligne qui s’étire sur une centaine de mètres. En été, celui-ci est transformé en pataugeoire par les bambins du quartier, malgré les écriteaux «baignade interdite».

(Lucien Fortunati)

Un jardin pédagogique

Mais pour les plus âgés, ou pour les férus de botanique, le plus intéressant se trouve ailleurs. Longeant le plan d’eau, fil rouge qui relie les deux parties du parc, on passe à côté de l’étrange Araucaria araucana, surnommé «bourreau (ou désespoir) des singes» à cause de ses feuilles disposées en écailles acérées, qui recouvrent totalement les branches.

Une arche de glycine mène à ce qui fut le tout premier jardin alpin de Suisse, créé en 1902 par le botaniste vaudois Henry Correvon. Ce grand spécialiste de la flore alpine s’y fit construire un grand chalet où l’on distingue quelques détails ornementaux de style Art nouveau. Juste à côté se trouve une jolie dépendance qui peut être louée pour des fêtes. Le chalet, lui, est de nos jours occupé par une partie de l’administration communale et par un restaurant qui dispose d’une vaste terrasse où l’on peut se sustenter à l’ombre d’un superbe hêtre pleureur. Comme les autres arbres et plantes, il porte sur son tronc une étiquette indiquant ses noms scientifique et courant. Un détail qui dénote la vocation pédagogique des lieux.

Premier en Europe à exposer des plantes alpines acclimatées à la culture en plaine, Henry Correvon avait reconstitué ici des rocailles et planté tout une variété d’espèces au milieu desquelles trône aujourd’hui son buste sculpté. «Le parc Floraire était un lieu visité par des grands de l’Europe, confiait en 2013 la conseillère administrative chênoise Beatriz de Candolle au site «Signé Genève». Le roi de Bulgarie ou le premier ministre britannique y sont venus durant les années 30.»

Racheté par la Commune en 1980, le jardin a été réhabilité en 2013. Les experts en rocailles des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJB) ainsi que les élèves et enseignants du centre d’horticulture de Lullier ont prêté main-forte aux jardiniers communaux. Plus de 50 espèces, dont certaines existaient déjà dans les arrangements floraux d’Henry Correvon, composent un véritable foisonnement de végétation imitant la nature. Il y a même un plant de Saxifraga probynii Correvon offert par le CJB, le seul à cultiver cette espèce à Genève.

Ruisseaux et labyrinthe

En traversant le plan d’eau par l’un des petits pontons, on accède à une troisième partie du parc, qui ne manque pas non plus d’attraits. Deux ruisseaux artificiels descendent en pente douce vers des bassins où vivent habituellement des tritons alpestres, mais qui sont actuellement vides à cause d’un problème technique. À défaut de place de jeux, les enfants adorent jouer à se perdre dans le petit labyrinthe végétal, pendant que leurs parents admirent la toiture et le clocher de l’église roumaine en bois jouxtant le parc. Une treille recouverte de vigne et un petit sous-bois clôturé, oasis pour la microfaune et la biodiversité, complètent l’ensemble. Même la route Blanche, qui passe à un jet de pierre de là, ne vient pas troubler la quiétude des lieux.