Le mégachantier de la route de Suisse redémarre ce lundi

Commencée au printemps 2017, la réfection de la route de Suisse, à Versoix, s’est offert une petite pause durant les fêtes. Mais la trêve des confiseurs est bel et bien terminée. Dès ce lundi 14 janvier, le mégachantier entre même dans sa phase la plus complexe. Cette fois-ci, c’est le centre historique qui va subir les assauts des pelleteuses et le ballet des camions. De quoi inquiéter les commerçants, même si tous avouent que ces travaux étaient nécessaires.

«L’année 2019 mettra peut-être nos nerfs à rude épreuve», a d’ailleurs prévenu Ornella Enhas, conseillère administrative chargée des Travaux, lors de la dernière séance du Municipal. Car deux chantiers démarrent dans le même secteur: celui de la place du Bourg et celui de la phase 4 de la route de Suisse (voir infographie). Cela sans compter que la phase 2 accuse trois mois de retard!

Problème de stationnement

Pour Katia et Jean-Jacques Cartier, patrons du tea-room et restaurant Les Régates, «le Bourg, c’est le poumon de Versoix. C’est là que sont regroupés une trentaine de commerces, dont cinq restaurants et deux boulangeries. Et on va totalement bloquer ce secteur! Le principal problème, ce sera le parcage. Toutes les places le long de la route de Suisse seront supprimées. De quoi faire fuir la clientèle, et pas sûr qu’elle revienne dans un an, quand les travaux seront terminés.» Signe avant-coureur, des panneaux d’interdiction de stationner ont fleuri ces derniers jours.

Les difficultés de parcage inquiètent aussi Xavier Gelin, patron de Coiffure Créations, sur la place du Bourg. «J’ai plusieurs clientes âgées ou à mobilité réduite. Jusqu’à présent, elles pouvaient se parquer devant mon salon. Maintenant, elles devront aller se garer 150 mètres plus loin.»

Le manque de places de parc n’est pas le seul souci. «Il y aura aussi du bruit et de la poussière», prévoit Said Afrine, un éducateur spécialisé qui travaille dans le magasin Au coin de ma rue, à l’angle de la route de Suisse et de la place du Bourg.

Ces désagréments, d’autres commerces les ont déjà endurés lors des phases 1 et 2 du chantier, à l’entrée de Versoix côté nord. Certains ont d’ailleurs mis la clé sous le paillasson, tel Sport 137. Au centre-ville, d’autres s’apprêtent à le faire. C’est le cas du magasin de créations florales L’art du cadeau. Sur ses vitrines, des affichettes «Liquidation totale» laissent augurer d’une prochaine fermeture, que l’on nous a confirmée.

Retard redouté

«On dressera le bilan dans trois mois, relève de son côté Loïc Gilloz, employé de la trattoria Amici Miei. Notre clientèle est surtout locale, elle vient chez nous à pied le plus souvent, donc nous ne devrions pas trop souffrir des travaux. Nous espérons seulement que ce sera plus beau après, que nous pourrons agrandir notre terrasse et que le chantier ne prendra plus de retard.»

Ce dernier souhait est partagé par les autres commerçants. «Mais si on pouvait mettre les bouchées doubles pour accélérer les travaux, ce serait mieux», estime Katia Cartier. Sans trop y croire «vu le retard pris pour la phase 2». Son mari renchérit: «Devant les difficultés qui nous attendent, il faudrait aussi que la Commune fasse un geste, par exemple baisser la taxe professionnelle.» «Et qu’elle nous informe mieux et plus rapidement», conclut le coiffeur Xavier Gelin. En attendant, le public peut découvrir les plans de la phase 4 des travaux à la Maison de projet, ce mardi de 19 h à 21 h.

