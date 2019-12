Le marché de Noël des enfants montre l’exemple aux adultes

Avant le marché de Noël des adultes, celui des enfants. Ce dernier coûte moins de temps et d’argent au montage. Sans compter le bilan carbone, qui rehausse le prix du chalet individuel, planté dans l’allée centrale des Bastions, juste à côté d’un transporteur surdimensionné.

Pas besoin en effet d’un camion remorque pour alimenter les stands sous la grande tente de l’Escalade. «On a rempli un caddie de jouets et nous voilà prêtes à distribuer les invendus familiaux», glisse une maman arrivée en avance, ce mercredi en début d’après-midi, avec sa fille cadette.«Les portes ouvraient à 13h30, certains parents étaient déjà là à midi», souligne en souriant l’une des organisatrices. La Ville de Genève a envoyé ses équipes. Elles sont toutes très rodées. Douze éditions consécutives derrière elles. On fête le 13e marché de Noël de la consommation durable.

En écoutant, à l’heure du goûter - pain au chocolat et jus de pomme offerts -, la conseillère administrative Esther Alder s’adresser au jeune public: «Vous le savez, chers enfants, la société actuelle engendre beaucoup de gaspillage et de pollution. Acheter toujours plus, c’est dépenser toujours plus et jeter toujours plus. Résultat: les ressources s’épuisent, la biodiversité se perd et la nature est menacée. C’est dire si, en période de pré-Fêtes, notre marché constitue une belle opportunité de vous sensibiliser à la valeur des objets.»

Opportunité à nouveau saisie. Pas moins de 170 tables ont été installées. Prises d’assaut par les 200 exposants et plus. Beaucoup de passage pendant les trois heures, 700 personnes, peut-être davantage, compte tenu du succès confirmé de la manifestation.

L’espace ne craint pas la foule. Son plancher s’est encore agrandi; on aurait pu faire cohabiter plusieurs événements sous la même bâche centrale et accueillir en plus, pourquoi pas, une séance du Conseil municipal. Malgré la hauteur impressionnante, c’est chauffé comme à la piscine de Lancy. On tombe la veste, on fait du troc en bras de chemise, les lots passent de petite main en grande main.

Derrière certains acheteurs, des profils à peine déguisés de brocanteur. L’un d’eux s’est spécialisé dans les jeux en bois, de ceux qui traversent les générations sans se démoder. Il est gâté. Un sac volumineux sous chaque bras. Il y a du choix, de la qualité et, sous les tables, du stock pour revenir dans une année.

«On ne ramène rien à la maison», lance Natacha. Sa fille Nora sait que l’Association Caritas récupérera ce qu’elle n’a pas vendu. À ses pieds, dans un carton, le reliquat affectif dont elle sait déjà qu’elle ne pourra pas se séparer. Sa mère est prévenue. Elle a donné son accord pour un carton, pas deux.

Ce marché des enfants est d’abord celui des mamans. Elles sont majoritaires. Un ou deux pères actifs ici et là, assurant le transport, la mise en place, avant de s’effacer devant des compétences organisationnelles qui sont d’abord féminines. L’un d’eux porte le bonnet rouge de saison. Son déguisement le légitime, mais les ventes peinent un peu. Son rejeton est allé faire un tour, il revient les poches pleines de figurines supplémentaires.

Beaucoup de livres également sur les tables. Des couvertures et des titres qui font envie. La vente de jouets guerriers ou de jeux vidéo violents n’est pas autorisée. Consignes respectées. Comme d’afficher clairement les prix. Un vrai festival graphique. Le marché touche à sa fin. On brade. Vente à la criée. Belle ambiance.