Le génocide rwandais a son mémorial à Genève

D’abord la voix d’une jeune artiste, Larissa Murangira, chantant aux claviers ses propres compositions. «La mémoire des gens qui ne sont plus là reste en nous», explique-t-elle après sa belle prestation. Cette petite musique intérieure a aussi ses mots – ceux des adultes qui se souviennent – et, désormais, son lieu de recueillement à Genève. Il est situé aux abords de la place des Nations et a été inauguré ce lundi en fin de matinée.

Le texte gravé dans la pierre – du granit Impala commandé en Italie – donne tout son sens à cette stèle commémorative: «En mémoire de plus d’un million de victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994.» Juste en dessous, en lettres capitales, IBUKA, qui veut dire «Souviens-toi».

C’est aussi le nom de l’association, créée à Bruxelles dès 1994, par les rescapés et leurs proches. Ibuka Mémoire et Justice a ses sections un peu partout dans le monde, notamment en France et en Suisse. Cette même association est à l’origine du choix de ce mémorial et de sa matérialité (géométrie simple, dimensions généreuses, deux mètres de hauteur).

Beaucoup de monde sous le soleil de la mi-journée – près de 200 personnes, dont une bonne partie issue de la communauté rwandaise – pour assister au dévoilement de ce monument nécessaire.

Le conseiller administratif Rémy Pagani, dont les services assureront dès à présent l’entretien et la pérennité de la stèle, a souligné l’importance de cette initiative, rappelant que «si le génocide était le crime des crimes, ce n’était pas tant pour des raisons statistiques que parce qu’il nie à chaque fois l’humanité de ses victimes». Il s’est souvenu être allé en 2009, durant son année de mairie, se recueillir au pied du mémorial de Kigali, la capitale du Rwanda, «un moment extrêmement émouvant et douloureux».

Les visages qui l’écoutaient ce lundi étaient pareillement recueillis. Attentifs et touchés également par les paroles de remerciement du président de l’antenne suisse d’Ibuka, Cesar Murangira, qui s’est adressé «aux amis, aux compatriotes et aux rescapés».

Pour eux, l’ambassadeur du Rwanda dans notre pays, François Xavier Ngarambe, a également pris la parole, en déclarant que les inscriptions gravées dans la pierre étaient propres à contrer «les assassins de la mémoire», en fustigeant «le déni commun à tous les criminels», en encourageant une fois encore cet effort de mémoire infiniment partageable.

«Nous sommes ici pour nous souvenir, car se souvenir, c’est être…», a-t-il conclu. Ici et maintenant, en écoutant chanter Larissa, qui n’était pas née en 1994.

