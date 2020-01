Le dispositif antismog est maintenu vendredi

Activé pour la première fois à Genève ce jeudi, le dispositif antismog sera maintenu vendredi, annonce le département cantonal du Territoire. Les mesures prises sont identiques. La vitesse est limitée à 80 km/h sur le contournement autoroutier et seuls les véhicules électriques ou disposant des macarons (genevois ou français) numérotés de 1 à 4 pourront accéder à la zone protégée, au centre du canton, de 6 h à 22 h. En cette phase d'activation, les transports publics demeurent aux tarifs usuels.

«Avec la persistance des conditions anticycloniques et d'une inversion de température, les concentrations de particules fines ont augmenté (...)», justifie le Service de protection de l'air (SABRA). Selon ses prévisions, les normes légales seront dépassées vendredi sur le Foron (Thônex) et à Necker (quartier de Cornavin). Et de poursuivre: «Au regard des prévisions de MétéoSuisse, la situation devrait s'améliorer dès vendredi en fin de journée, avec une baisse attendue des concentrations en PM10.»

S'agissant d'une phase transitoire de la nouvelle réglementation, laquelle est par ailleurs attaquée en justice, aucune répression ne sanctionnera les contrevenants. La police a mené des actions purement préventives ce jeudi.