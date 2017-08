Le débit du Rhône est modifié par un chantier

Les amateurs de baignade fluviale n’auront pas manqué de le remarquer: cet été, le niveau du Rhône est particulièrement bas en semaine. Le paysage de la Rive droite se transforme, avec des petites plages de galets qui apparaissent en aval du pont de Sous-Terre, pour le plus grand bonheur des pique-niqueurs et des inconditionnels de la bronzette.

L’inconvénient, c’est que la descente du fleuve, à la nage ou sur un bateau pneumatique, se fait en partie à la force des bras, vu que le courant est très faible. Et ceux qui s’aventurent au-delà de la Jonction risquent d’être surpris par la température du fleuve, qui peut chuter brusquement. En effet, les eaux de l’Arve – qui atteignent au mieux 14 degrés – se mélangent plus vite que d’habitude à celles du Rhône au débit affaibli.

L’explication se trouve plus en amont, entre les ponts de Bel-Air et de la Coulouvrenière. Depuis le mois de juin, les Services industriels de Genève (SIG) y construisent une conduite sous-lacustre en vue de l’extension du réseau Genilac, qui utilise l’eau du Léman pour rafraîchir ou chauffer des bâtiments. Afin de faciliter le travail des plongeurs œuvrant à ce chantier, et d’assurer leur sécurité, il a fallu inverser les cycles de haut et de bas débit du Rhône. En temps normal, on ouvre les vannes du barrage du Seujet la semaine en journée (pour la production hydroélectrique du barrage ainsi que pour la régulation du niveau du lac), et on les ferme la nuit et le week-end.

Or, jusqu’à la clôture du chantier, à la fin de septembre, c’est l’inverse: les vannes sont en principe fermées du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h, et ouvertes le reste du temps. Du coup, c’est le soir et le week-end, quand le plus grand nombre de baigneurs afflue au bord du Rhône, que le courant est le plus fort. Le débit est alors quatre fois plus élevé que la semaine en journée.

«Le volume total d’eau qui sort du lac chaque semaine doit toujours rester le même, puisque le niveau du Léman est régi par un accord intercantonal, explique Anne-Claude Steiner, porte-parole des SIG. Donc, pour compenser la fermeture des vannes pendant les heures de travail du chantier de Genilac, nous devons les ouvrir pendant la nuit et le week-end.»

Heureusement, jusqu’ici, la police et le Service d’incendie et de secours (SIS) n’ont pas dû intervenir plus souvent que d’habitude le week-end pour sauver des nageurs en difficulté. Si nécessaire, ils peuvent demander aux SIG de fermer les vannes du Seujet pour faciliter l’intervention des secours. (TDG)