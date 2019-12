Le cortège du Picoulet démarre timidement à Saint-Jean

Le rap américain est de rigueur vendredi matin quand le cortège du Collège et école de culture générale Nicolas-Bouvier démarre. Dans le quartier de Saint-Jean, des étudiants participent, comme dans de nombreux autres établissements genevois du secondaire, au traditionnel cortège du Picoulet.

Un rendez-vous durant lequel les déguisements et la mousse à raser sont les indispensables à avoir. Mais à 9h15, ils ne sont qu'une poignée à avoir répondu présents. La grande majorité des élèves du Collège et école de culture générale Nicolas-Bouvier sont simplement... rentrés chez eux, une fois libérés des cours à 9h.

Une vingtaine de jeunes seulement suivent l'enceinte de musique transportée sur un vélo. Presque personne n'est déguisé, à l'exception notable d'un professeur en Superman. Cap sur le collège Voltaire. Les collégiens patientent dans le calme sur le trottoir, en attendant que les cortèges des autres écoles les rejoignent. Le trafic reste fluide.

La Coop en face du Collège Voltaire ne vend pas d’alcool jusqu’à 11h, de même que la farine, les œufs, le liquide vaisselle, le shampooing ou encore la crème chantilly. Une interdiction qui vaut pour toutes les Coop qui se trouvent sur le chemin du cortège. Le but: éviter les débordements.

Parcours du cortège des collégiennes et des collégiens:

Départ à 9h05 : Collège Rousseau (Avenue du Bouchet)

Départ à 9h10 : Ecole de Culture Générale Henry-Dunant (Avenue Edmond-Vaucher)

Départ à 9h05 : Collège Sismondi (Chemin Eugène-Rigot)

Départ à 9h15 (prévu normalement à 9h35): Collège et école de culture générale Nicolas-Bouvier (Rue de Saint-Jean)

Départ à 9h45 : Collège Voltaire (rue Voltaire)

Départ à 10h30 :Collège Calvin (Rue Ferdinand-Hodler)

L'arrivée du cortège au Parc des Bastions est prévue à 11h30.

Perturbations du trafic TPG

Pour rappel, durant le défilé des étudiants vendredi matin, les lignes 14 et 18 sont interrompues. Des navettes circulent entre les Avanchets et Bel-Air et effectuent les arrêts suivants:

Direction Bel-Air : Avanchet - Balexert - Bouchet - Franchises - Guye - Charmille - Bel-Air.

Direction Avanchet : Bel-Air - Seujet - Guye - Franchises - Bouchet - Balexert - Avanchet.