Le cannabis légal prend les autorités au dépourvu

La Suisse a ouvert la boîte de Pandore

Le cannabis légal est une sorte d’invention suisse dont le succès n’a jamais été prévu. Il a son origine dans la révision de la Loi sur les stupéfiants. En 2011, la Confédération modifie la loi et précise que le cannabis est considéré comme un stupéfiant à partir d’un taux de 1% de THC, la substance psychotrope. En dessous, ce n’est pas une drogue



Aucun changement n’est attendu de cette subtile modification car le cannabis des fumeurs de joints présente des concentrations bien supérieures à 1%. D’ailleurs, pendant cinq ans, rien ne se passe. Jusqu’à l’été 2016, où des producteurs sortent un cannabis qui, tout en étant faible en THC, présente de forts taux de CBD, un des 80 cannabinoïdes présents dans cette plante. Le succès ne se fait pas attendre, le CBD ayant notamment des vertus relaxantes et antidouleurs.



Mais pourquoi avoir fixé ce taux de 1% alors qu’en Europe il se situe à 0,3%? La question a été posée à plusieurs observateurs du marché, sans succès. Marc Augsburger, chef de l’unité de toxicologie au CURML, a une explication. «Avant 2011, la Suisse s’alignait sur l’Europe avec un taux de 0,3% en vertu d’une jurisprudence du Tribunal fédéral.» Cela permettait de tracer une limite entre un stupéfiant et un produit agricole, la culture du chanvre étant autorisée de longue date en Suisse. «Mais cette limite de 0,3% posait parfois des problèmes aux agriculteurs. Compte tenu de variations biologiques ou de conditions météorologiques, elle était parfois dépassée. En relevant le taux à 1%, on offrait une marge de sécurité aux paysans et on évitait de les embêter inutilement pour des dépassements mineurs.» Mais voilà, personne n’avait pensé ouvrir une boîte de Pandore. Des producteurs ont développé des semences qui, tout en étant faibles en THC, allaient contenir beaucoup de CBD. Ils ont ainsi créé un marché que certains évaluent, aujourd’hui, à près de 100 millions de francs en Suisse. C.B.