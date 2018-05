Le Vélib’ ne pourra pas utiliser les rues de la Ville à sa guise

La guerre du Vélib’ se poursuit face aux tribunaux. C’est à bon droit que la Ville de Genève a soumis à autorisation l’utilisation des places de stationnement pour deux-roues sur son territoire par le réseau privé de vélos en libre-service Velospot, exploité par la firme Intermobility. C’est ce que dit en substance le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 15 mai que la «Tribune de Genève» a obtenu. Pour les juges fédéraux, il est d’intérêt public que la Ville puisse «conserver la maîtrise de la chose publique» et éviter un «engorgement des places de stationnement de deux-roues».

Voyant son recours rejeté, Intermobility devra régler 5000 fr. de frais de justice. La société, qui a la particularité de se passer de stations en dur grâce à son système de verrouillage électronique des vélos, risque donc fort de devoir se satisfaire de parcelles privées pour y parquer ses bicyclettes dans la commune centrale du canton.

En 2015, la Ville avait ordonné à la firme de cesser d’étendre son réseau de stations sur son domaine public. Intermobility a alors actionné la justice, gagnant en première instance puis succombant en appel. C’est ce dernier jugement que vient donc de confirmer le Tribunal fédéral, mettant un point final au feuilleton.

Dans une autre procédure, Intermobility avait en revanche eu gain de cause en avril auprès du même Tribunal fédéral face à TPG Vélo et aux six communes désireuses de monter un réseau public de vélos en libre-service. La justice suprême a en effet estimé que l’appel lancé par TPG Vélo pour l’obtention d’une concession d’utilisation du domaine public aurait dû faire l’objet d’un véritable appel d’offres, au sens de la législation sur les marchés publics. (TDG)