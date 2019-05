Le Tour de Romandie va paralyser la Rive gauche

Il y en a quelque 140 qui pédaleront à fond et beaucoup d’autres qui trouveront difficile de se déplacer. La dernière étape du Tour de Romandie cycliste 2019 investira dimanche la Rive gauche. C’est un peu après midi que sera donné le coup d’envoi de cette course contre la montre individuelle qui s’achèvera vers 15 h.

Mais les perturbations de la circulation auront un impact plus large. L’aire de départ et d’arrivée de la boucle de près de 17 km sera installée dès 5 h du matin sur le quai Gustave-Ador. À partir de ce moment, le quartier des Eaux-Vives sera progressivement fermé à la circulation motorisée. Les voitures ne pourront plus pénétrer dans le quartier, mais garderont toutefois la possibilité de s’en échapper. Par la suite, dès 9 h 30, ce sont tous les quartiers traversés par l’étape qui subiront le même type de restrictions. Des Eaux-Vives à la Pallanterie, ils couvrent de larges pans de Cologny, Vésenaz et Vandœuvres, sans oublier les hauts de Choulex et plus marginalement Meinier (voir notre infographie). Le retour à la normale se fera peu à peu dès 15 h 30.

«Mieux vaut renoncer à utiliser sa voiture en ville si possible car les perturbations seront clairement importantes et le fait qu’il s’agisse d’une course contre la montre interdit de rouvrir tel ou tel axe même momentanément», indique Silvain Guillaume-Gentil, au nom de la police cantonale. Laquelle sera appuyée par la protection civile pour gérer le trafic. Celui-ci ne sera pas arrangé par un cortège qui traversera le centre-ville dès 13 h: réunissant plusieurs centaines de personnes, ce défilé reliera la place des Nations à la salle communale de Plainpalais via la Coulouvrenière.

La circulation des transports publics sera elle aussi affectée par la manifestation sportive. Les lignes urbaines 2 et 6 rebrousseront chemin à la place des Eaux-Vives, des navettes prenant le relais jusqu’à Genève-Plage. En périphérie, le réseau sera chamboulé. «Les lignes 33, A, E et G ne bénéficieront pas de service entre 9 h et 15 h 30, indique François Mutter, au nom des TPG. Elles seront rétablies à partir de 15 h 30.» Avec toutefois une déviation résiduelle le long du lac jusqu’à 20 h. Des modifications de parcours affecteront les lignes 31 (laquelle se mutera en ligne A pour desservir Gy) et 34 (elle empruntera la route de Jussy pour gagner son terminus usuel de Chevrier). Ce dimanche servira d’entraînement à une région qui sera aussi perturbée le week-end suivant. Le marathon de Genève forcera à fermer plusieurs axes samedi 11 mai au soir et le lendemain en journée. (TDG)