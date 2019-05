Le Léman Express lève le voile sur ses horaires

Il y en aura pour les lève-tôt et pour les couche-tard, avec des trains Léman Express de 5 h du matin à minuit et demi en semaine. Les CFF ont dévoilé mardi les nouveautés marquantes en Suisse romande de l’horaire 2020, en force dès le 15 décembre 2019. Le fait saillant sera le déploiement intégral du réseau régional autour de Genève. Les six lignes du Léman Express devraient convoyer 50 000 passagers par jour. «C’est une estimation prudente, certains en prédisant davantage», avertit Mario Werren, directeur de Lémanis, la filiale conjointe que les CFF et la SNCF ont créée pour gérer ce réseau transfrontalier de 230 kilomètres.

Son tronçon central (la liaison CEVA bâtie depuis 2011 entre Cornavin, les Eaux-Vives et Annemasse) verra passer six trains par heure et par sens, dès l’aube et jusqu’à tard le soir (voir notre infographie). Parmi eux, les lignes 1 à 4 du Léman Express. Toutes ont Coppet comme terminus sur la Rive droite. La ligne 1 ralliera Évian une fois par heure, la ligne 2 fera de même avec Annecy, la ligne 3 circulera chaque heure jusqu’à Annemasse et poursuivra une fois toutes les deux heures jusqu’à Saint-Gervais, tandis que la ligne 4 rebroussera toujours à Annemasse. Grâce à des correspondances avec les actuels trains régionaux haut-savoyards, on pourra rallier chaque heure (voire chaque demi-heure en période de pointe) la vallée de l’Arve, dont la ligne souffre d’une capacité limitée en raison de sa technologie désuète. Certaines liaisons seront assurées par car.

Des directs jusqu’en Valais

Ces trains offriront des cadences au quart d’heure dans des haltes comme Genève-Champel, Chêne-Bourg ou Lancy-Bachet. Il s’agira de rames Flirt fournies par les CFF et de Regiolis choisis par la partie française, des modèles convoyant jusqu’à 640 personnes en composition double. Les gares que sont Lancy-Pont-Rouge et Genève-Eaux-Vives seront desservies en plus (chaque demi-heure en semaine) par des trains RegioExpress (RE) qui auront Annemasse pour terminus. De l’autre côté, ils offriront des liaisons directes jusqu’à Vevey, un train sur deux poussant même jusqu’à Saint-Maurice (VS). Par rapport aux rames RegioExpress qui circulent aujourd’hui le long du lac, des modèles plus longs sont prévus: 300 mètres en formation double, de quoi transporter 1840 personnes. Sur les lignes 5 et 6 du Léman Express, qui roulent déjà entre Cornavin et La Plaine ou Bellegarde, on disposera de trains plus longs en heure de pointe (notre édition du 4 mai).

Quid du week-end? On ne verra passer qu’un RegioExpress par heure. Le dimanche, une cadence à la demi-heure seulement sera assurée sur le tronçon CEVA par les trains régionaux.

Des processus d’homologation sont en cours afin que tous ces trains puissent franchir la frontière, changeant au passage d’électrification et de signalisation, sans que le passager ne s’en rende compte. «Le planning est serré, mais on obtiendra ces homologations en temps et en heure pour effectuer des essais avant le 15 décembre, assure Alain Barbey, directeur régional aux CFF. Il y a des problèmes à résoudre, mais pas d’alerte particulière.»

Discrètes transitions

Le passager ne devrait pas s’apercevoir davantage du fait que les trains changeront de conducteur à Annemasse, du personnel suisse assurant la circulation sur son territoire et sur le court tronçon transfrontalier passant sous le Foron (ainsi qu’entre Genève et Bellegarde), alors que les agents SNCF prendront le relais en direction du Chablais, d’Annecy ou de la vallée de l’Arve. Des scénarios sont préparés pour stabiliser le système en cas de retards excessifs, par exemple en stoppant les convois à Annemasse, où un train de réserve est en outre prévu.

Pas facile de faire du transfrontalier. On va ainsi changer la numérotation actuelle des lignes du Léman Express, avec le préfixe «SL» où le S évoque le Stadtschnellbahn germanique. Il a fallu arguer que cela ne disait rien aux francophones et que l’Hexagone avait une relation historique compliquée avec l’allemand. Argument admis. Mais l’omission de ce S obligera à ajuster pas moins d’une centaine de systèmes informatiques chez les CFF!

Le Léman Express était mardi à 222 jours de sa mise en service intégrale. Il lui faut encore affronter de nombreux rendez-vous. Les horaires détaillés à la minute seront mis en consultation le 29 mai. Les tarifs seront communiqués en juin, mois qui s’achèvera avec les ultimes portes ouvertes du chantier CEVA. Des réunions publiques ponctueront l’automne. Enfin, le lancement de décembre sera précédé d’une nuit d’événements. (TDG)