Le Léman Express exaspère ses usagers

Avec la pollution, la population est encouragée à emprunter les transports publics. Encore faut-il qu’ils fonctionnent. Or les usagers du nouveau réseau RER perdent patience.

«Pour que le Léman Express cesse de jouer avec nos nerfs!» Ainsi s’intitule la pétition qui a été lancée mercredi par un Versoisien et qui, en à peine vingt-quatre heures, avait déjà réuni 170 signatures. «Il n’est pas un jour où nous n’ayons subi de nombreux retards, de nombreuses annulations, de trop nombreux trains à composition réduite […] aux heures de grande fréquentation, un manque total d’informations rapides et précises», fustige le texte, qui fédère les protestataires sur le site «change.org».

«Le plus problématique, c’est d’être mis face au fait accompli et de ne pas recevoir d’informations, résume Stéphane Conus, initiateur de la pétition et par ailleurs candidat Vert au Conseil municipal. L’idée est de faire réagir les responsables et de leur faire prendre conscience de l’impact sur les usagers.»

Du côté de Lémanis, la société responsable du réseau, on assure faire le maximum pour stabiliser une situation dont on reconnaît qu’elle ne donne pas satisfaction. L’intégration effective des lignes haut-savoyardes n’a eu lieu que la semaine dernière, en raison de la grève, si bien que le rodage vient tout juste de commencer. Mercredi soir, des facteurs externes ont aggravé la situation, avec la panne d’un train de marchandises à Annemasse, qui a paralysé la gare, ou une collision avec un sanglier près de Perrignier. Du coup, la mise en service jeudi matin a été ardue: les trains n’étaient pas au bon endroit pour partir.

«Nous trouvons des solutions tous les jours, mais nous avons encore besoin d’un peu de temps pour roder ce réseau complexe du fait qu’il est transfrontalier et vaste, explique Mario Werren, directeur de Lémanis. Un problème à Annecy aura un impact à Coppet. À nous d’améliorer les défauts aussi vite que possible. Je demande encore un peu de patience et nous nous excusons auprès des clients pour ces désagréments.»