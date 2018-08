Le CEVA plante un garage pile devant sa boutique

L’histoire devrait finir à peu près bien, c’est-à-dire par un modeste compromis. Courant juillet, des ouvriers ferment le cheminement piétonnier devant l’épicerie Riota, au coin de la rue de Savoie et de l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Ils plantent un minigarage deux mètres devant l’entrée. Le patron est vert.

Il faut dire qu’elle en a vu des belles, cette boutique spécialisée dans «l’alimentation multiculturelle». «Il y a d’abord eu la fermeture de la rue de Savoie pendant des mois et puis sa réouverture à sens unique seulement», explique le patron, Rashid Harun. Et il y a surtout le chantier du Léman Express, avec ses va-et-vient de camions, ses sens de circulation modifiés, son silo à béton…

Il y a trois semaines, c’est le pompon. Les trois arbres devant l’épicerie sont abattus et les quelques places de parc supprimées. Une de ces places était réservée au véhicule d’une villa contiguë; il faut la remplacer! Les CFF édifient alors un box couvert, juste devant la boutique.

Ni une ni deux, le chiffre d’affaires descend de 60%, affirme le commerçant, qui commence une longue quête pour trouver un responsable à qui parler. Pauvre Ville de Genève! C’est à elle que tout le monde pense quand quelque chose tourne mal. Un courrier est envoyé au conseiller administratif Rémy Pagani, qui renvoie à d’autres. Un député Vert, François Lefort, est aussi contacté. Bilan des recherches: ce sont les CFF qui doivent agir.

Quand on se rend sur les lieux, on trouve Étienne Carroy, chef de projet à Immobilier CFF, en grande conversation avec Rashid Harun devant l’épicerie. Souriant et sympathique, le représentant de la régie des transports propose un compromis, mais la marge de manœuvre est limitée. Il propose d’entourer le minigarage par des grilles plutôt que par des parois fermées. «Ainsi, les passants verront votre boutique», affirme-t-il. En revanche, pas question de rouvrir le cheminement piétonnier. Il tente de consoler le boutiquier. «Soyez patient, votre commerce est juste devant l’entrée principale de la gare. Il aura beaucoup de succès.» Mais la fin du chantier du CEVA est prévue à la fin de 2019… (TDG)