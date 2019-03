La route a fait moins de morts et de blessés en 2018

Cela ne correspondra peut-être pas au ressenti de tout un chacun, mais une accalmie semble se dessiner sur les routes du canton, sans qu’on sache encore si elle sera durable ou non. La police routière a présenté vendredi son traditionnel bilan de l’accidentologie genevoise.

Les forces de l’ordre sont-elles pour quelque chose dans cette embellie? «Dans la réorganisation de la police dont on a dit beaucoup de mal, il y a des bonnes choses comme le fait de pouvoir se concentrer sur des tâches telles que la prévention, a en tout cas souligné Mauro Poggia, nouveau ministre de la Sécurité. On en fait davantage et c’est important.»

Seules cinq personnes ont perdu la vie sur les routes du canton l’an dernier. C’est certes cinq de trop, mais c’est le bilan le plus léger, et de loin, de ces dernières années. Pour mesurer l’amélioration, il faut le comparer aux 40 morts de 1990, aux 18 de 2000 ou aux onze de l’an dernier. Point commun avec l’exercice précédent: aucune des victimes létales n’était protégée par une carrosserie. En 2018, ce sont deux motocyclistes et trois personnes à pied qui ont perdu la vie.

Deux piétons sous le tram

Parmi ces dernières, une piétonne et un piéton ont trouvé la mort, respectivement le 23 juin et le 11 septembre, en étant heurtés par le tram presque au même endroit entre les arrêts Graveson et Peillonnex de la ligne 12. Simple hasard? Les TPG n’avaient en tout cas pas repéré ces lieux comme étant spécialement accidentogènes, les points noirs connus se trouvant surtout aux carrefours voisins. Ils soulignent avoir passé une «année difficile», alors qu’aucun accident mortel n’avait été déploré durant les deux exercices précédents.

«On observe une inattention grandissante, note François Mutter, porte-parole. Les piétons ont tendance à s’isoler de leur environnement et du trafic urbain. Ils manipulent leur téléphone portable, écoutent de la musique.» Les passants tendent à oublier que le tram, qui a besoin de longues distances pour freiner du fait de son poids, est prioritaire sur un passage piéton non régulé. Des mesures de sécurité ont été prises sur la route de Chêne (où le nombre d’accidents a été divisé par trois en deux ans) et des actions de sensibilisation sont en gestation.

«Baisse exceptionnelle»

La réduction du nombre de tués peut être un seul effet de la chance. En effet, le début de 2019 a déjà connu trois heurts fatals, coûtant la vie à un motard et trois automobilistes. Reste que l’ensemble des accidents, mortels ou non, a reflué l’an dernier. On en a compté 2984, soit 9% de moins en une année. «Cette baisse exceptionnelle est due à un cumul d’éléments: on améliore les aménagements, on accentue la prévention et les contrôles radar, juge Patrick Pulh, chef de la police routière. Je suis persuadé qu’on peut continuer à obtenir de bons résultats en poursuivant sur cette voie.» Les fautes de conduite, la distraction ou l’alcool restent parmi les causes principales des accidents.

Dans la typologie des victimes, une catégorie émerge à toute vitesse, celles des vélos électriques: 43 de leurs usagers se sont blessés grièvement ou légèrement l’an dernier, soit une hausse de 87% en deux ans. Au total, un vélo électrique a été impliqué dans 50 accidents en 2018 et son conducteur en a été le responsable principal dans près de la moitié des cas (24).

Nouvelles typologies

Genève comptait l’an dernier 5818 cyclomoteurs, catégorie qui inclut les e-bikes les plus rapides, ceux qui atteignent 45 km/h. La progression est de 14,6% en une année. «Avec les e-bikes, on a souvent affaire à des trentenaires ou quadragénaires qui conduisent un vélo comme on conduit un scooter tout en s’attribuant certains avantages», glisse Patrick Pulh.

La vitesse reste en bonne place parmi les causes d’accident, mais là aussi il y a du mieux. La police a renforcé ses contrôles radar, dont le nombre a augmenté de 4,7% sur un an, mais dans le même temps, les infractions relevées ont reculé exactement dans la même proportion. Cela n’exclut pas des abus spectaculaires, le pire cas étant celui d’une voiture flashée le 3 mars à 176 km/h sur le quai Gustave-Ador où la limite est à 50.

La police routière a multiplié ses actions sur d’autres fronts. L’année dernière a aussi vu une forte hausse des contrôles du respect de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (il y en a eu 89 contre 18 l’année précédente). On relève un quasi-triplement des opérations menées en coopération avec les communes (dans le cadre des contrats locaux de sécurité) et de celles portant sur la répression du bruit, essentiellement en lien avec des entraînements motocyclistes sur la côte de Verbois. (TDG)