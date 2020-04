La psychiatre Dora Knauer est décédée

La pédopsychiatre genevoise Dora Knauer s'est éteinte. Atteinte du Covid-19, la sexagénaire avait dû être hospitalisée il y a trois semaines aux soins intensifs. Elle y est décédée mercredi. «L'enterrement et la cérémonie d'adieu auront lieu dès que la situation sanitaire le permettra», précise l'avis publié dans le journal.

Dora Knauer a activement contribué au développement de la pédopsychiatrie genevoise. Fidèle collaboratrice des professeurs Bertrand Cramer, Francisco Palacio Espasa puis François Ansermet, elle a notamment participé à la création de la Guidance infantile, devenue par la suite le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l'Hôpital.

Figure romande, la médecin était régulièrement sollicitée par les médias sur diverses thématiques en lien avec l'éducation et le développement des enfants. Ses prises de position étaient souvent empreintes de bon sens et non culpabilisantes.

Avant de prendre la direction de l’Unité d’hospitalisation de jour du service, la pédopsychiatre a longtemps dirigé le Jardin d’enfants thérapeutique. Elle a largement collaboré au développement des thérapies mère-bébé et de celles centrées sur la parentalité pendant la période périnatale.

Parallèlement à son activité clinique, Dora Knauer s'investissait beaucoup dans l’écriture, la recherche et l’enseignement. «Elle a toujours été ouverte à la nouveauté, prête à relever les défis tant cliniques qu’institutionnels ou politiques, il en fallait beaucoup pour la décourager», témoigne Nadia Micali, médecin-cheffe du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, dans un texte transmis aux collaborateurs de l'Hôpital.

«C'était une personne très généreuse, chaleureuse et accueillante, confient Eglal et Wedad au nom de «tous ses amis méditerranéens». Elle était toujours à l'écoute. Son départ si brusque nous laisse orphelin de sa fidèle amitié, de sa présence et de son grand dévouement.»