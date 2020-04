La police genevoise verrouille des lieux de loisirs et prépare ses radars

On prend les mêmes et on recommence... La police cantonale l'annonce ce vendredi: l'accès à plusieurs lieux de villégiature, de promenade et de loisirs sera restreint samedi et dimanche. La liste qui vient d'être publiée ressemble à s'y méprendre à celle parue en amont du week-end pascal.

Le tort de ces sites? On leur reproche d'être généralement très prisés, une popularité qui peut nuire au respect des règles de distanciation sociale. Or ces consignes restent applicables en dépit du programme de déconfinement progressif que le Conseil fédéral a annoncé jeudi. Les réunions de plus de cinq personnes sont interdites et, en cas de regroupement, une distance minimale de deux mètres doit être maintenue entre participants. Les forces de l'ordre ont infligé plusieurs dizaines d'amendes d'ordre par jour durant le week-end pascal. Des récidives ou une résistance crasse aux consignes des autorités peut même donner lieu à une sanction pénale.

Des lieux interdits

Concrètement, les lieux désignés comme bannis verront leur accès restreint: parkings fermés, approche réservée aux riverains. Les sites suivants sont concernés:

- Centres sportifs des Evaux, de Vessy et du Bout-du-Monde; - Signal de Bernex - Mandement et Allondon; - Plages du Vengeron et du Reposoir; - Port Choiseul; - Bord de l'Arve; - Sentiers du Promeneur solitaire et des Falaises; - Bois de la Bâtie (parc animalier et place de jeux); - Moulin-des-Frères; - Bord du Rhône (barrage de Verbois /Moulin-de-Vert).

Les abords de la rade et les grands parcs des Rives gauche et droite du lac demeurent accessibles. Le week-end dernier, la police a toutefois procédé ponctuellement à une évacuation partielle du Parc des Eaux-Vives, excessivement bondé.

Lors du point presse du Conseil d'État ce vendredi matin, le ministre de la santé et de la sécurité a encore insisté. «Les mesures de police seront maintenues avec les contrôles que l'on connaît et dans les magasins qui seront ouverts, a déclaré Mauro Poggia. Il serait dommage que les efforts consentis par tous soient voués à l'échec parce que, trop rapidement, on lâcherait prise.»

Les radars vont crépiter

La police s'inquiète par ailleurs «du nombre d'infractions relevés par les radars fixes et mobiles depuis un mois». La forte réduction du trafic constatée depuis la mi-mars semble en effet susciter des tentations. Pour y remédier, la police routière annonce qu'elle «va accentuer ses contrôles pour la sécurité de la mobilité, notamment pas des contrôles de vitesse».

Genève n'est pas un cas isolé en la matière. Les autorités haut-savoyardes ont elles aussi relevé «de nombreux excès de vitesse et délits de grande vitesse (plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée)» durant le week-end pascal. Le sous-préfet de Saint-Julien a médiatisé mercredi un contrôle de vitesse sur l'autoroute Blanche à la hauteur du péage de Viry.