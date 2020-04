La décrue des cas se confirme

«Les nouvelles sont intéressantes et réjouissantes. Nous avons la certitude que nous avons non seulement passé le pic, mais que nous sommes dans la décrue», a indiqué mardi le médecin cantonal, Jacques-André Romand, lors du point sanitaire des autorités sanitaires genevoises. Il a précisé que seules sept personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 depuis lundi, portant le total de patients hospitalisés aux HUG à 300. «La bonne nouvelle, c'est que seuls 29 sont aux soins intensifs. Ceci signifie que ce service travaille à nouveau dans ses capacités ordinaires.»

Au total, le canton compte 4670 cas de personnes diagnostiquées positives. «Nous sommes passés de plus d'un millier de nouveaux cas par semaine à 623 il y a dix jours, puis 352 la semaine dernière», se réjouit le spécialiste, qui précise que cette baisse n'est pas le reflet d'une diminution du nombre de tests effectués dans le canton.

«Plus de 3700 tests continuent d'être pratiqués chaque semaine en moyenne. Ce qui a diminué, c'est leur positivité, qui est passée de 35% dans la semaine du 23 mars à 11% la semaine dernière.» Jacques-André Romand attribue ces résultats réjouissant aux efforts des uns et des autres et à la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement social.

Autre bonne nouvelle annoncée par les autorités: la hausse de la disponibilité des masques chirurgicaux dans le canton. «Les circuits commerciaux se rétablissent peu à peu. Les institutions de soins, les pharmacies et les commerces peuvent se réapprovisionner», indique Adrien Bron, directeur général de la direction de la santé. Il ajoute que le Canton a procédé à l'achat de nombreux masques ces dernières semaines et constitué un stock qui lui permet désormais d'élaborer une politique de distribution et de mise à disposition de ces derniers.

Ce dernier a également rappelé que les pharmacies se devaient de respecter les prix des gels hydroalcooliques fixés par l'État et que des sanctions sont possibles.

Les autorités sanitaires rappellent que le virus restera parmi nous jusqu'à ce que 50 à 60% de la population aient développé une immunité ou qu'un vaccin existe. «À ce stade, on estime la contamination globale à 10% maximum, précise le médecin cantonal. On espère que si d'autres vagues de contamination arrivent ce seront des vaguelettes et qu'elles nous permettront d'atteindre ce seuil de 60%.»