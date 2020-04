La chute du trafic purifie l'air genevois de façon spectaculaire

La qualité de l'air genevois n'a pas à se plaindre des conséquences du semi-confinement instauré à la mi-mars. Les teneurs en dioxyde d’azote ont baissé de 35% en ville et de 50% en périphérie à la fin de mars par rapport à la première quinzaine du mois. Ce fort repli a notamment pour conséquence que les valeurs mesurées en milieu périurbain rejoignent celles, très basses, qui continuent d'être relevées à la campagne.

«Cette diminution est indiscutablement à mettre en relation avec la diminution des activités, en particulier le trafic routier, même si les concentrations restent très dépendantes des conditions météorologiques», écrit le Département genevois du Territoire (DT) dans un bilan diffusé auprès des médias.

Graphique: Département du territoire

Bénéfice sanitaire

Paradoxe: alors que la pandémie fait des ravages sanitaires, son corollaire environnemental qu'est l'amélioration de la qualité de l'air pourrait au contraire avoir un effet bénéfique pour la santé de certaines personnes. «Très oxydant, le dioxyde d'azote est connu pour aggraver les maladies respiratoires chroniques, cette évolution va dans le bon sens pour les personnes qui y sont sensibles, comme les asthmatiques», explique Paul Royo, chef de secteur au Service de l'air, du bruit et des rayonnements non-ionisants.

Genève ne peut sans doute pas espérer une amélioration aussi spectaculaire que celle dont a bénéficié la région de Wuhan, épicentre chinois de l'épidémie, comme elle a pu être observée par des images satellite. Les économies et les niveaux de pollution usuels des deux régions ne sont pas les mêmes.

Le rôle de la météo

Si le dioxyde d'azote recule drastiquement, la situation est plus nuancée concernant d'autres polluants. Les teneurs en ozone et en particules fines ont notamment fluctué. Les secondes ont été gonflées vers le 25 mars par un vent du sud sablonneux, précise le DT, avant d'être balayées par la bise qui s'est levée en fin de semaine dernière. «Ce type de phénomène arrive quelques fois par année, précise Paul Royo. La météo joue un grand rôle dans les concentrations de particules fines qui, même avec des émissions réduites, peuvent augmenter lorsque les inversions de température maintiennent un couvercle sur la plaine.» La situation en la matière est bonne pour le moment.

En conclusion, le département juge qu’il est «à prévoir que les mesures mises en œuvre pour lutter contre la pandémie de COVID-19 aient indirectement un impact temporaire favorable sur notre environnement, à l’échelle globale mais aussi locale».

Une circulation en fort repli

La réduction du trafic, visible à l'oeil nu, semble donc avoir joué un rôle favorable. Mais de quelle importance est-elle. À la demande de la «Tribune de Genève», le Département cantonal des infrastructures a fourni une analyse chiffrée de l'évolution observée durant la première semaine de semi-confinement (du 16 au 22 mars). Il en ressort un repli de la circulation de plus de 40% en comparaison avec les semaines ordinaires précédentes, selon l'Office cantonal des transports.

Cette réduction est colossale. Il faut la comparer à la diminution d’environ 7% qu’on observe habituellement durant les vacances scolaires.

Des variations locales ont été constatées. Le recul le plus marqué (supérieur à 50%) s’est observé avenue de France, à la hauteur du HCR. L'accalmie est plus modeste dans la partie occidentale de l'agglomération. On note par exemple un repli de seulement est 30 à 35% au carrefour du Grand-Lancy.

Tendance globale

La mobilité genevoise n'est pas seule à péricliter. À l’échelle suisse, l’Office fédéral des routes évoque une circulation réduite à quelque 60% de la normale, avec un recul plus fort sur les autoroutes. En Haute-Savoie, l’autoroute Blanche a connu durant la dernière semaine de mars une baisse de trafic de 82,6% par rapport à la même période de 2019.

Les TPG ont vu leur affluence chuter: 120 000 passagers par jour au lieu de 800 000. Mouettes et Noctambus sont hors service. Le Léman Express n’opère plus en Haute-Savoie: terminus à Chêne-Bourg, cadence réduite. Skyguide, la société fédérale qui assure le contrôle du ciel suisse, a annoncé mardi un repli de 90% du trafic aérien à sa charge. C’est un recul du même ordre que les CFF notent dans le trafic ferroviaire voyageurs en Suisse.