La Suisse et 59 autres pays au chevet de l'OMC

Genève Les Etats-Unis bloquent depuis plusieurs mois l'organe suprême de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui, faute de compromis trouvé ce lundi, sera dysfonctionnel dans 48 heures. Plus...

Guerre commerciale La Chine pourra imposer des sanctions sur 3,6 milliards de francs de produits américains, a décidé vendredi l'Organisation mondiale du commerce. Plus...

Airbus-Boeing La plus lourde sanction jamais imposée par l'OMC a été officiellement validée: des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services européens. Plus...