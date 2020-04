La RTS se réinvente pendant le confinement

Lorsqu’un pays bascule dans le confinement, ou dans un semi-confinement, l’une des premières choses qui le relie au monde extérieur, y compris à celui qui se trouve le plus proche, c’est-à-dire sa ville, son quartier, c’est le petit écran, la ou les chaînes nationales qui l’arrosent. Depuis l’arrivée de la pandémie en Suisse romande et les différentes mesures édictées par le Conseil fédéral dès le 13 mars, la RTS n’a eu de cesse de repenser ses programmes, d’en annuler certains pour en lancer d’autres, de s’adapter à une actualité souvent hors de contrôle, de se réinventer constamment, dans une urgence à laquelle elle n’est d’ordinaire jamais confrontée. Une urgence qui répond en somme à la gravité de la crise sanitaire. Nous avons fait le tour de ses départements pour tenter d’y voir plus clair.

«Dans l’ensemble, il y a autant de directs qu’avant, raconte Thierry Zweifel, directeur du département Stratégie et Programmation. En plus du 19h30 et du 12h45, nous avons même créé d’autres directs, comme «Antivirus», des Facebook live plusieurs fois diffusés sur le petit écran, plusieurs émissions spéciales ponctuelles. On diffuse aussi les conférences de presse du Conseil fédéral et de l’OFSP (ndlr, Office fédéral de la santé publique).

Nous sommes dans un chamboulement permanent qui doit tenir compte de trois éléments: l’actualité, décuplée ces jours derniers; les gros événements qui sont annulés, comme toutes les compétitions sportives; et les contraintes de production découlant de notre organisation très majoritairement en télétravail par précaution sanitaire. Dans tout cela, nous nous consacrons à l’essentiel, qui est d’informer le téléspectateur, l’occuper intelligemment et le divertir, si possible en le rassurant, par exemple avec des comédies rassembleuses.»

Dans tout cela demeure une part d’incertitude. Thierry Zweifel en est parfaitement conscient. «Elle est de deux ordres: la situation sanitaire et l’incertitude concernant les manifestations qui se trouvent annulées les unes après les autres. Le retour à la normale sera sans doute progressif. Pour le moment, certaines parties du personnel sont suremployées, pendant qu’une partie des équipes de production sont sous-employées. Il y a aussi des émissions spéciales, comme celle consacrée à l’humour que nous avons diffusé le samedi 28 mars (ndlr, deux heures de direct). Le public a d’ailleurs massivement répondu présent devant son poste. C’est même ce qu’il y a de plus spectaculaire ces jours: l’attachement d’un public à la fois exigeant et compréhensif sur les vecteurs traditionnels comme sur le digital, qui s’observe dans les audiences mais aussi par beaucoup de messages de remerciement et d’encouragement.»

Audience stratosphérique

Rédacteur en chef de l’actualité, Bernard Rappaz, quant à lui, est au cœur de cette tourmente. «Les magasines enregistrés, nous les avons tous arrêtés. Mais nous faisons toujours trois éditions quotidiennes. Côté changements, «Antivirus» a remplacé «Couleurs locales». Nous avons dû tout réorganiser. D’abord pour nos conférences de rédaction, réduites au strict minimumtandis que les autres se retrouvent en virtuel grâce au télétravail. Sur les plateaux, il y a au maximum six ou sept personnes plus le présentateur. Ce qui rend évidemment la préparation plus compliquée. Ceci dit, nos équipes prennent souvent beaucoup de risques en allant sur le terrain ou dans des hôpitaux pour réaliser des sujets, des images. En revanche, les audiences sont stratosphériques. Le 19h30, c’est la place du village. Mais soyons clairs, ce n’est pas le moment de fanfaronner, même si je n’aurais jamais imaginé que ce serait encore possible en 2020. Il faut donc aussi rendre hommage à toutes ces équipes et j’en profite pour le faire.»

Aux commandes d’«Infrarouge» et aujourd’hui d’«Antivirus» (ndlr, à 19 heures), qui remplace «Couleurs locales», Alexis Favre a su rebondir dès le début du confinement. «Pour «Infrarouge», la SSR a immédiatement décidé qu’il ne fallait plus recevoir de public en plateau. Pour protéger les cases d’actu, je me suis dit que parler des gens depuis un plateau permettait de préserver une fenêtre d’actu locale. D’où l’idée d’«Antivirus», qu’il a fallu inventer en 36 heures. Je suis seul à l’antenne, je me sens dans mon élément, il y a une équipe de maximum cinq personnes, et je ne crains pas d’être parfois dehors, non confiné. Attraper le coronavirus? Franchement, cela ne me fait pas peur. Et puis l’audience est dingue.»

Au département des sports, l’impact est tout autre, puisque toutes les grandes compétitions, tous les rendez-vous importants de la saison, de l’Euro aux JO, en passant par la Ligue des champions et le Tour de Romandie, sont annulés. «Je ne vous cache pas qu’en apprenant ces nouvelles, nous avons eu un gros coup de bambou, déplore Massimo Lorenzi, chef des sports, pourtant toujours aussi enthousiaste. Tous les collaborateurs des sports sont désormais à dispo de l’information, au téléjournal ou dans les régions. Le pire, c’est que tout était prêt, nos dispositifs spéciaux pour l’Euro 2020, puis pour les JO. Alors nous renégocions en ce moment avec les fédérations pour proposer des rediffusions. Et nos équipes sont vite passées à autre chose. Il ne faut pas oublier que par rapport à la gravité de la situation, le sport demeure quelque chose de futile. A présent, certains clubs ont une pression pour reprendre et terminer leur championnat, avec parfois 10 à 15 journées de retard. C’est un vaste imbroglio.»

Des étages vides

Qu’en est-il du côté des magazines? Martina Chyba, responsable de l’unité Magazine et Société, parle de révolution. «En deux semaines, nous avons dû revoir de fond en comble notre manière de travailler. Je pense même que notre métier, dorénavant, ne sera jamais plus comme avant. Mais ce qui compte le plus, c’est la sincérité et l’émotion. Et le poste de télévision est aussi ce qui nous relie les uns aux autres. L’émission de gymnastique que nous avons lancée chaque matin à 8 heures, «On se bouge!», a un succès incroyable. Nous avons mis quatre jours à la monter. Les gens se prennent en photo devant leur poste et nous les envoient. Sinon, nous tentons de rester le plus longtemps possible à l’antenne.

Seul le studio d’«Infrarouge» a été conservé, il y a des étages de la tour entièrement vides, et nous tournons des numéros d’«À bon entendeur» dans les couloirs. La diffusion se compose pour moitié de rediffusions et pour l’autre d’inédits. «Mise au point» et «TTC - Toutes taxes comprises» ne sont plus diffusées dans leurs versions initiales. On diffusera encore quelques «Temps présent» inédits et on va également rhabiller «Passe-moi les jumelles». Avec tout ça, il faut tenir, mais il se passe un truc. L’énergie qu’on nous renvoie est géniale. Elle stimule notre créativité. Et puis, nous devons raconter ce que nous vivons de l’intérieur. Il est important que les générations futures aient des images qui témoignent. Quitte à montrer les coulisses, les techniciens, tout ça. C’est une période éprouvante mais passionnante.»

Et ce n’est pas Tania Chytil, responsable de RTS Découverte depuis 2007, qui va affirmer le contraire. «Cela fait treize ans que je m’occupe du site éducatif, précise-t-elle depuis sa ferme en Ardèche, d’où elle dirige toutes les opérations. Dès que le Covid-19 a provoqué la fermeture des écoles, je me suis tout de suite dit que RTS2 pouvait proposer des contenus dont elle avait les droits. En deux temps trois mouvements, nous avons lancé «Y a pas école?», avec l’approbation de la CIIP (ndlr, Conférence intercantonale de l’Instruction publique)». Soit une thématique par jour, avec du contenu réalisé par RTS Découverte ou tiré d’autres émissions. «Depuis chez moi, je filme les intros et les extros», s’enthousiasme-t-elle. Destinée aux parents comme aux enfants dont le quotidien est chamboulé, «Y a pas école?» est à l’antenne depuis le 26 mars et le public, là aussi, répond présent.