L’obligation de «circuler tout droit», ce n’est pas gagné

Vous vous souvenez du panneau rond avec une flèche blanche bien dressée sur fond bleu? C’est le fameux «circuler tout droit». Cette obligation avait été bafouée par nombre d’usagers de la route lors de notre 30 minutes chrono initial, à l’angle de la rue du Stand et du boulevard Georges-Favon (lire notre édition du 3 juillet). «Vous devriez aller voir au carrefour entre le boulevard de Saint-Georges et la rue des Deux-Ponts», nous a écrit un lecteur. Dame, il a raison: c’est pire!

Mardi 8 août, 17 h 30. Ça démarre sur les chapeaux de roue. A peine arrivé, voilà notre premier client. Ignorant superbement l’obligation, une Audi rutilante tourne à gauche en direction du pont de Saint-Georges et de la Praille. Et, évidemment, se trouve nez à nez avec les piétons qui, eux, sont invités au même moment à traverser ce nœud routier.

Car le rond-point de la Jonction – c’est son petit nom – est un carrefour comme on les aime à Genève. Bus, trams, piétons, cyclistes et véhicules motorisés s’y livrent une concurrence sévère. En plus, la signalisation a un petit côté narquois. Vous venez du boulevard de Saint-Georges? Vous devez donc aller tout droit. Soit… dans une impasse qui mène au dépôt des TPG. Du coup, un véhicule sur deux emprunte cette rue avant d’opérer un tourner sur route. Bon, ce n’est pas interdit et moins dangereux que d’obliquer à gauche, telle l’Audi précitée. Dont l’errance coupable a été imitée par 12 autres voitures et 5 motos, sur un total de 59 véhicules, soit plus d’un tiers de contrevenants. A noter: la plupart d’entre eux ont mis leur clignotant. Je fais faux mais j’assume, cher monsieur…

Là où ça se corse, c’est qu’il y a un autre «circuler tout droit» pour les véhicules en provenance de la rue des Deux-Ponts. Ceux-ci, très nombreux, ont néanmoins fait preuve d’une belle obéissance. Seules 10 voitures et 4 motos (sur près de 250 véhicules) ont pris à droite, en direction du boulevard de Saint-Georges. Et là encore, ils se sont retrouvés face à des piétons pour lesquels le feu était vert, couleur de l’espoir. Celui d’une traversée sans souci. Ce ne fut pas toujours le cas durant notre demi-heure d’observation.

La palme des étourdis revient à une voiture française (immatriculation 38, Isère). Paumé, son conducteur a opéré un superbe tourner sur route au beau milieu du carrefour! Il fallait oser…

Et dire qu’à quelques centaines de mètres de ce rond-point se trouvent deux centres policiers. Et non des moindres: l’Hôtel de police de la Gravière et le poste de Carl-Vogt, cher aux inspecteurs de la judiciaire. Il y a des amendes qui se perdent… (TDG)