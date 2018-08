L’électricité attend son heure et des écoliers récoltent la tourbe en camp

Bonne nouvelle sur le front de la grippe espagnole! En ce 14 août, elle semble perdre du terrain; on relève une diminution des cas à Lausanne notamment. À Genève, le Conseil d’État autorise le rétablissement des services religieux dans les temples, ainsi que celui des réunions, concerts et spectacles. L’École d’horlogerie, en revanche, ne pourra pas rouvrir à la fin de l’été, en raison de l’épidémie; la rentrée est renvoyée.

Sans transition, au Conseil municipal des Eaux-Vives, un certain M. Bouvier propose d’installer l’éclairage électrique dans toutes les rues de la commune. Bonne idée mais qui n’emballe pas les élus; sa proposition est renvoyée à la Commission des travaux. Le système au gaz, introduit à Genève au milieu du XIXe, et les lampadaires au pétrole sont alors encore bien implantés. L’électricité commence à se généraliser dans l’espace public dès 1900, mais ce n’est que dans les années 1920 qu’elle gagne véritablement les rues et les foyers.

C’est l’été, l’école est finie, les gamins profitent de leurs vacances. Tous? Non, à Bâle, on trime sec. Dans l’article titré «Vacances utiles», on apprend que 61 écoliers bâlois travaillent à l’exploitation de la tourbe dans les tourbières de la Société bâloise pour l’industrie chimique à Neuchâtel, qui a «organisé à ses frais cette colonie de vacances et qui veille à l’entretien et au logement des petits colons». Chaque écolier a son matelas rempli de paille, et il y a une salle de jeux et «de l’eau en abondance». Le travail est facile et propre, nous dit-on. «Il consiste à prendre les mottes de tourbe séchées et à les charger sur des wagonnets.» Quarante heures d’activité par semaine… avec un congé le mercredi et le samedi après-midi. Précisons tout de même que le dimanche est consacré aux excursions dans les Franches-Montagnes. «Ces petits colons ont une mine qui fait plaisir à voir.» Ah, c’était une autre époque.

Pendant ce temps, à Berne, on s’amuse autrement: une «étrangère» a été arrêtée, elle est accusée d’avoir envoyé «à une dame de la diplomatie des bonbons empoisonnés. Il s’agirait d’une affaire de jalousie.» On parle aussi de femmes dans la rubrique internationale, pour valoriser cette fois leur action: «Elles travaillent de plus en plus aux États-Unis. Dans l’une des fabriques de moteurs de Detroit, 12% du travail est fait par des femmes. Huit mille d’entre elles sont employées dans les chemins de fer de Pennsylvanie, 10 000 engagées par la police de New York.» (TDG)