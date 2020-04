L’Hôpital range l’artillerie pour un retour à la normale

Le coronavirus a ébranlé l’entier du système de santé. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont ainsi «révolutionné» leur organisation. Au pic de la pandémie, on comptait 424 patients Covid aux HUG, dont 65 aux soins intensifs. Mais le système a tenu bon. Aujourd’hui, alors que le nombre de cas s’est stabilisé – 278 cas Covid hospitalisés –, l’Hôpital a actionné une marche arrière vers la reprise d’une activité normale.

Dès lundi, le Conseil fédéral autorise le retour des opérations non urgentes. Les HUG doivent donc relancer l’activité traditionnelle, tout en conservant une prise en charge des cas Covid. Ils doivent aussi se montrer capables d’absorber une seconde vague de malades car la menace plane toujours. Zoom sur cette délicate manœuvre.

Rétablir 75% de l’activité

Aujourd’hui, les experts s’accordent à dire que la crise est passée. «Il y a une décrue, certes, mais elle est lente, analyse Arnaud Perrier, directeur médical des HUG. Nous accueillons quatre à huit nouveaux patients Covid par jour, contre 50 à 60 admissions au plus fort du pic. Et nous avons chaque semaine entre 20 et 30 Covid en moins. Mais les soins intensifs conservent une forte activité, avec 27 patients intubés auxquels il faut rajouter 13 patients souffrant d’autres pathologies.»

Cette décrue ténue permet de renouer avec l’activité traditionnelle, selon des paliers. Le responsable indique que l’objectif est d’atteindre les 75% cet été et 100% en septembre pour le stationnaire et l’ambulatoire. Ainsi, depuis quinze jours, des unités consacrées au coronavirus retrouvent leur fonction d’origine au fur et à mesure que l’afflux baisse. Des blocs opératoires ont hébergé des lits de soins intensifs; ce n’est plus le cas. Le 6e étage du bâtiment Stern, espace administratif transformé en soins intermédiaires, voit aussi sa capacité diminuer.

Pour autant, tous les lits Covid ne disparaissent pas. Une partie du 6e étage leur reste réservée. «Nous avons défini un nombre de lits à maintenir à disposition sur la durée, détaille le directeur médical. Au total, dans tout l’hôpital, nous allons ainsi garder – à terme – 130 lits Covid.» La capacité des soins intensifs sera adaptée: 48 lits, contre les 30 avant la pandémie, «avec un réservoir activable de dix lits en plus». Par ailleurs, l’Hôpital des Trois-Chêne garde une unité Covid, Loëx et Beau-Séjour leurs 26 et 20 places de réadaptation post-coronavirus.

Pour soigner ces malades tout en retrouvant un volume de patients non-Covid, il faut du personnel. Or, après avoir été sur le pont durant des semaines, celui-ci pourra prendre enfin ses vacances dès le 1er mai. De plus, les renforts de tous bords – armée, PC, étudiants en médecine – se retirent peu à peu. Ne risque-t-on pas de manquer de forces? «Nous allons tout faire pour que chacun puisse se reposer. Pour reprendre l’activité opératoire, il faudra utiliser les ressources avec subtilité car des anesthésistes œuvrent encore aux soins intensifs alors qu’ils travaillaient auparavant au bloc. Mais il est clair que nous aurons rapidement besoin de moyens supplémentaires.»

Il en faudra également sur le plus long terme. Les lits Covid exigent une prise en charge plus lourde. Arnaud Perrier estime qu’il manquera une centaine de soignants. Où les trouver? «Il nous faudra des moyens financiers supplémentaires, notamment pour recruter activement. Nous allons aussi continuer à intensifier la collaboration entre les professions et la délégation de certaines tâches.»

On désengage les troupes, on rentre l’artillerie lourde. N’est-ce pas un peu tôt, alors que le déconfinement pourrait entraîner un nouveau pic de personnes touchées par le virus? «La reprise d’une activité normale comporte un risque, pas nul mais minime, qu’il faut mettre en balance avec le besoin de prise en charge des patients non-Covid, répond le directeur médical. Il devient impératif de s’occuper des malades chroniques et ceux dont l’intervention a été reportée de plusieurs semaines.»

Et d’ajouter: «Nous allons devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois, voire davantage, jusqu’à l’apparition d’un vaccin. Un nombre de lits a donc été défini pour les Covid, permettant une marge de manœuvre. On ne peut pas mobiliser une part disproportionnée de lits en attente d’une éventuelle deuxième vague, ce n’est pas compatible avec la reprise d’activités essentielles pour les non-Covid. Mais si nous devions connaître à nouveau un pic, nous pourrons toujours défaire partiellement ce que nous aurons reconstruit.»

Entrée encore restreinte

Lundi donc, les consultations ambulatoires de médecine interne et spécialisée pourront reprendre. Mais avec des garde-fous. L’accès à l’hôpital sera contrôlé et réservé à ceux qui ont rendez-vous, avec masque et désinfection des mains. «Les consultations ne reprennent pas à leur pleine capacité. En temps normal, l’Hôpital en compte 5000 en ambulatoires par jour!» Les visites restent interdites, sauf exceptions, notamment en cas de fin de vie. Quant à l’activité des Urgences, reportée en grande partie sur les cliniques privées, elle reprend progressivement. «On a nettement moins de patients, constate une aide-soignante. On peut faire notre travail correctement, c’est très agréable. Si seulement ça pouvait durer!»

Enfin, les cliniques – qui ont joué un rôle majeur en déchargeant les HUG des cas non-Covid – seront peu à peu délestées des interventions chirurgicales hospitalières. «Notre plateau opératoire, notamment pour des questions de disponibilité des anesthésistes, n’est pas encore complètement disponible, justifie Arnaud Perrier. Ce sera pour le 4 mai.» Quid de la sécurité des patients? «Tous seront dépistés vingt-quatre heures avant l’opération. Et aux soins, les filières Covid sont séparées de celles non-Covid.»