José, la mascotte des Pâquis

«– Tu connais le mec en string des Bains des Pâquis? – Lequel, le blond tout bronzé ou le tatoué qui propose des massages?» C’est que la jetée des Bains regorge de personnages insolites. Nous avons choisi de rencontrer José (soit le blond tout bronzé), dont la silhouette de fruit mûr gorgé de soleil est familière aux habitués depuis cinquante ans. Sympathique, l’homme dont le maillot de bain échancré au verso attire tous les regards nous raconte volontiers son parcours. «En fait, mon vrai nom, c’est Jésus, révèle-t-il avec un fort accent hispanique. Mais quand j’étais coiffeur au Grand Passage et qu’on passait des annonces au micro, c’était un peu bizarre pour les clients d’entendre «shampooing pour Jésus!» dans les haut-parleurs… Depuis, je suis devenu José.»

Il est venu en 1967 d’Espagne, de Ségovie, «la région où l’on parle le meilleur espagnol», assure-t-il. A Genève, il a travaillé successivement dans trois salons de coiffure. «J’aimais beaucoup mon métier. C’étaient des salons reconnus», assure-t-il en citant notamment Art Mania. Il passe une main dans sa barbe blonde, tâche lumineuse éclairant un visage dont les traits burinés ont emmagasiné le hâle de toute une vie.

Le soleil, pour lui, c’est vital. «En été, je m’expose au moins quatre ou cinq heures par jour», soit aux heures les plus chaudes, entre la fin de la matinée et celle de l’après-midi. Véritable pilier des Bains des Pâquis, il aime y avoir une place: «Tout le monde me connaît ici. J’aime l’ambiance, les gens, c’est comme une famille, tout est simple, je me sens très à l’aise.»

S’il aime les usagers des Bains, il apprécie tout autant se mettre un peu en retrait de la foule. Il allonge son linge de plage à même le bitume de la jetée, qu’il préfère aux planches en bois sur pilotis prises d’assaut par les baigneurs. La queue devant la buvette le décourage de commander un café. «Une autre fois, non? Il y a trop de monde», soupire-t-il. Quant aux regards sur son string, José dit y être indifférent: «Ça m’est égal. J’imagine bien être un peu particulier puisqu’on me remarque toujours.»

Mais que fait-il donc quand il ne bronze pas aux Pâquis? «Pas grand-chose. Je regarde la télévision, chez moi. J’ai 73 trois ans et je ne connais plus vraiment les endroits branchés de Genève. Parfois, je sors me faire un restaurant avec des amis.»

«Un signe du bon Dieu»

Soudain, ses yeux, dont les paupières sont restées blanches, se voilent. «J’ai perdu mon ami il y a cinq mois, avec qui j’étais depuis trente ans. Il a eu une attaque au cerveau. Depuis, je me sens un peu perdu. J’adore Genève, mais depuis que je ne travaille plus, l’hiver est pour moi très difficile, je ne sais plus comment m’occuper. Je pense parfois à retourner en Espagne. J’attends un signe du bon Dieu, qu’il m’indique quoi faire, partir ou rester.»

José fixe un instant l’horizon. Il n’a pas longtemps à attendre qu’une habituée vienne le saluer chaleureusement. Comme un aimant, il attire la bienveillance des autres baigneurs. Après une ferme poignée de main, José prend congé de nous, avant de retourner à son linge et aux UVA rédempteurs.

(TDG)