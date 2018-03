Incident: le parlement suspend sa séance

Depuis huit heures ce matin, le Grand Conseil traite des projets de loi et des motions en visant le Département de l'Instruction. Pas de quoi fouetter un chat? Mais les élections approchent et les esprits s'échauffent. Exemple, lors d'un débat agité sur une motion MCG, le député François Baertschi se tourne vers le Bureau de l'assemblée et dénonce «les procédés fascistes, dignes des années 30» de la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta. L'atteinte du fameux point Godwin conduit le président du parlement, Eric Leyvraz (UDC) à suspendre la séance pendant dix minutes. Au retour, le député fautif est officiellement averti, comme d'ailleurs l'ensemble des députés: «Je ne tolérai pas d'autres dérapages», prévient le président, qui annonce que la prochaine fois, l'éventuel trouble-fête sera exclu.

Tout est parti d'une intitulée motion intitulée: «Ne laissons pas l'instruction publique être colonisée par les enseignants frontaliers». Déposée par le MCG, elle évoque la présence de 185 enseignants au Cycle d'orientation, 34 à l'école primaire, et 85 dans le post obligatoire. C'est trop pour le MCG, car, résumera plus tard la députée Danièle Magnin, «ces personnes n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Je crains qu'ils n'enseignent pas à nos enfants nos valeurs, par exemple l'assiduité au travail».

La motion énerve les autres partis, qui répondent vertement: «Vous faites du Stauffer, mais avec moins de talent», se moque par exemple le député Bertrand Buchs (PDC), tandis que la présidente du DIP expose que son département respecte la directive consistant à proposer les postes vacants aux chômeurs inscrits à l'Office de l'emploi. «Dans les faits nous engageons peu de permis G, sauf dans les disciplines où c'est nécessaire faute de candidats.» Elle ajoute être lassée des attaques qui font penser à d'autres périodes de l'histoire. Attaqué à droite et à gauche, le député François Baertschi s'en prend alors à l'élue et c'est la pataquès. Après la suspension, les débats ont repris plus calmement. Plus qu'un mois et demi avant les élections... (TDG)