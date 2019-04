Incendie à Notre-Dame: comment Genève se prépare

Les images de Notre-Dame ravagée par les flammes, sous l’œil horrifié des Parisiens, ont choqué le monde entier. Quelque 400 pompiers, armés de 18 lances à incendie, ont été mobilisés pour lutter contre ce sinistre hors norme. Quels sont les moyens à disposition pour prévenir une telle catastrophe à Genève? Comment endiguer un sinistre qui dévorerait le toit de la cathédrale de Saint-Pierre, du Musée Rath ou du Grand Théâtre? Selon la Ville de Genève, le Service d’incendie et de secours (SIS) est prêt, techniquement et en termes d’effectifs, à y faire face.

Les pompiers genevois connaissent leur terrain, y compris celui très spécifique des lieux culturels ou religieux. Les sapeurs professionnels s’entraînent régulièrement et plusieurs fois par année entre les murs de la cathédrale de Saint-Pierre. «Tous les accès à l’eau à l’intérieur du bâtiment sont testés, explique le commandant du SIS, le major Nicolas Schumacher. Nous procédons également à des exercices de sauvetage, par exemple en intervenant sur le malaise d’un touriste dans les escaliers menant aux tours.»

Les pompiers connaissent chaque recoin de l’édifice grâce à des plans précis, nécessaires pour gagner un maximum de temps en cas d’intervention. «En plus de plusieurs points d’eau, il existe de nombreuses alarmes de détection anti-incendies, et des détecteurs de fumée dans quasi tout le bâtiment», précise Guillaume Barazzone, chef du Département de l’environnement urbain et de la sécurité en ville (DEUS).

«Chaque minute compte»

Si un incendie venait à se déclarer à Saint-Pierre, comment procéderaient les sapeurs? Éteindre un sinistre dans un bâtiment de ce type est complexe. S’en approcher avec les véhicules présente des risques, étant donné les potentielles chutes de tuiles, de tôles et d’autres matériaux, causées par le feu mais aussi le poids de l’eau. «Il nous est également difficile de pénétrer à l’intérieur de ces édifices», ajoute le commandant du SIS. En effet, les pompiers risquent d’être blessés par des chutes de gravats ou de matériaux incandescents provenant d’œuvres d’art, par exemple. Mais si le toit n’est pas percé par les flammes, les hommes du feu seront tout de même obligés d’entrer dans le bâtiment pour pouvoir atteindre le sinistre. Il n’y a alors qu’un mot d’ordre: la rapidité. «Il faut combattre l’incendie au plus vite car celui-ci peut se propager très rapidement, surtout s’il se situe dans les combles. Chaque minute compte. Car dès que le feu a démarré, il est très difficile d’aller le chercher.»

La hauteur du bâtiment rend également l’extinction ardue. Il faut mobiliser des moyens aériens, comme les auto-échelles, atteignant les 30 mètres. L’accès au site, niché au cœur de la Vieille-Ville, n’est pas aisé. Il suffit de quelques voitures mal garées pour ralentir considérablement l’intervention du SIS. L’étendue des dégâts à l’arrivée des pompiers dépend aussi de l’heure à laquelle l’alerte a été donnée. Parfois, le feu couve depuis de longues minutes à l’intérieur d’un bâtiment, mais ne se voit pas encore beaucoup de l’extérieur.

Les pompiers genevois n’ont jamais eu à intervenir au sein de la cathédrale pour un incendie ces dernières années. En revanche, ils ont été confrontés à des sinistres sur des sites religieux à deux reprises. L’église du Lignon a été entièrement détruite par les flammes en 2014. Quatre ans plus tard, le 9 juillet 2018, c’est la toiture de l’église du Sacré-Cœur qui est partie en fumée. «Nous avons dû contenir le feu du côté du fronton de la place Neuve, là où se trouvent de nombreux appartements et bâtiments. Mais les dégâts à l’intérieur de l’édifice ont été considérables.»

L’une des difficultés d’un feu survenant dans un bâtiment religieux ou culturel est effectivement la présence d’œuvres d’art entre leurs murs. En plus des flammes et de la fumée générées par l’incendie, les milliers de litres d’eau déversés provoquent de gros dégâts sur ce type d’objets. Mais les pompiers n’ont d’autre choix que de faire usage d’une forte pression hydraulique pour venir à bout d’un brasier de ce genre. Alors, une fois les personnes évacuées et le sinistre maîtrisé, les sapeurs s’attellent au sauvetage des biens. Si leur évacuation n’est pas possible, ils sont protégés sur place à l’aide de bâches notamment.

S’engage ensuite un protocole de préservation spécifique à chaque type d’œuvres d’art, mis en place conjointement avec le Département municipal de la culture et du sport (DCS) de Sami Kanaan. Avec l’aide de la protection civile, certains objets sont placés dans des berces, sortes de containers de «premiers secours» destinés aux biens culturels. «Il s’agit alors de nettoyer les œuvres, d’appliquer les premières mesures d’urgence afin de les conserver», explique Guillaume Barazzone.

Soins d’urgence

Ces soins d’urgence ont déjà été prodigués en 2008 sur les livres de l’ancienne École de chimie, qui avaient dû être congelés suite à un incendie. Des mesures ont également été prises lors de la crue de l’Arve en 2015, au cours de laquelle certaines collections du Musée d’ethnographie avaient été menacées. Des spécialistes définis prennent en charge chaque étape. «Dans les institutions, une hiérarchisation des biens à sauver en fonction de leur fragilité ou de leur importance culturelle est établie», explique Félicien Mazzola, porte-parole du DCS.

(TDG)