Illustre prix genevois pour trois scientifiques

C’est une des récompenses scientifiques les mieux dotées d’Europe, avec un demi-million de francs par lauréat, dont 90% sont voués à poursuivre ses recherches. Basée à Genève, la fondation Louis-Jeantet a dévoilé mardi les lauréats de ses deux prix pour l’année 2020. De leurs travaux «sont attendues d’importantes répercussions en médecine», souligne l'institution.

La première enveloppe sera partagée par un duo de chercheurs italiens, tous deux professeurs à l’université de Modène, Graziella Pellegrini et Michele De Luca. Travaillant sur les cellules souches, cette biologiste et ce biochimiste ont mis au point le Holoclar, un médicament qui a permis à une centaine de patients de récupérer la vue en restaurant les cellules endommagées de la surface de leur cornée, la couche transparente qui recouvre la partie colorée qu’est l’iris de l’œil. Leur pratiques pionnières de mise en culture de cellules souches de l’épiderme leur a aussi permis de secourir des centaines de grands brûlés ou victimes de maladies de la peau. La manne qu’ils recevront doit les aider à «poursuivre leurs recherches sur de nouvelles thérapies cellulaires et géniques», indique la Fondation.

La récipiendaire de la seconde manne est une Américaine basée à Francfort où elle codirige un institut de recherche sur le cerveau. Les recherches d’Erin Schuman ont décrypté la genèse des protéines qui, au niveau des synapses, permettent aux neurones de s’interconnecter, un mécanisme fondamental de l’apprentissage et de la mémoire. «Ses travaux sont essentiels pour comprendre le fonctionnement des synapses, pour cibler les troubles neurodéveloppementaux et pour la réadaptation après une lésion cérébrale», écrit la fondation. L’argent reçu lui permettra d’éclaircir davantage le rôle de ces protéines.

Depuis leur création en 1986, les prix Louis-Jeantet, baptisés au nom d’un homme d’affaires français et genevois d’adoption, ont encouragé 93 chercheurs dont treize ont ensuite reçu un prix Nobel. Les prix 2020 seront remis lors d’une cérémonie à Genève le 22 avril.