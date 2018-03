Feu confirmé : les dix plaideurs ont enflammé le Palais de justice

La foule dans la cour du Palais de justice. Une queue de 200 personnes se forme spontanément devant l’entrée de la salle Dominique Poncet, ce vendredi en début d’après-midi. Les gens continuent à arriver. Il est 13h45 et l’inquiétude pointe sur le visage des retardataires. Jeunes pour la plupart. C’est ce qui frappe: l’ambiance n’est pas celle d’un procès retentissant, encore moins d’une porte ouverte avec guide et retour au passé.

Les 20-30 ans sont majoritaires. Ils ont envoyé la relève pour soutenir leurs contemporains, cinq filles et cinq garçons, tous avocats stagiaires, prêts à en découdre pendant trois heures de plaidoiries, dans le but déclaré de décrocher le graal local qui lance une carrière: le podium à trois places et trois prix du Concours d’art oratoire Michel Nançoz.

Le parterre est rempli, on ouvre la galerie, 50 places supplémentaires, prises d’assaut, sans compter un dernier rang qui s’improvise à vue et se dispute debout. La sécurité est débordée. Jouissif. Une salle d’audience, animée et bruyante comme avant un concert. Du jamais vu.

Vieilles canailles

Cela plaît beaucoup au jury qui s’installe. Il est daté, vintage, pas pressé dans l’habillage de scène, mais comblé lui aussi par ce guichet fermé qui le rajeunit d’un coup. Et quel coup. A droite de la présidente, Me Yaël Hayat, trois vieilles canailles en robe noire, Me Canonica, Me Barillon, Me Bonnant. Un trio de relanceurs d’élite, doués pour distiller de concert la question subsidiaire qui déstabilise les candidats arrivés au terme de leur prestation.

Ils ont pris place à leur tour – le banc des accusés leur était réservé - et se succèdent tous les quarts d’heure sur ce proscenium haut perché dominant l’assistance. On a exigé du premier plaideur une tâche impossible: faire l’éloge public de la folie qui forme et instruit. Il répond sans se laisser démonter: « J’ai 500 ans de retard sur Erasme et je n’ai que dix minutes pour convaincre.» Son aîné, Me Mangeat, l’a bien écouté. Il lui fait remarquer que c’est souvent dans le silence d’une séance chez le psy que la folie trouve son expression. Autrement dit : «Est-ce que vous n’auriez pas dû commencer par vous taire?», lâche-t-il, trop content de sa vacherie.

Le prêche et la plainte

Le ton est donné. Il ira crescendo, écartant en chemin les fausses pistes – le prêche et la plainte ne font pas les bonnes plaidoiries – pour se rapprocher de la figure naissante de l’avocat au travail. Le voici donnant la réplique à Me Marc Bonnant, après avoir « liké » son profil Facebook. Le combat sur le pouvoir des mots paraît inégal. Le jeune insolent contre-attaque, déborde son adversaire, ose affirmer au moment de conclure, dans un accès de virilité potache: « C’est en cela que nos avis divergent; et dix verges, c’est énorme.» La salle est avec lui, les rires qui fusent de la galerie sont d’abord féminins. Il retourne s’asseoir comme un torero quittant les arènes: le regard droit, le corps orgueilleux.

A mi-parcours, le sommet semble atteint. La suspension d’audience livre un premier palmarès. Il sera contesté dès la reprise des joutes. On quitte définitivement la plaine pour la montagne. Tout là-haut, une femme réclame l’abolition des prisons, cette imposture institutionnelle qui a failli à toutes ses missions. Elle s’en prend à ses pairs qui rêvent depuis des lustres de l’abolir sans jamais se donner les moyens d’y parvenir. «Réveillez-vous!» L’interpellation est magnifique, l’audacieuse ne tremble pas. Elle a su convaincre en s’engageant.

Eviter les pièges

Sa camarade de cordée brille à son tour en défendant un confrère renvoyé devant la Commission du barreau pour avoir osé déclarer devant le tribunal: «A mon âge, mes démonstrations sont moins pénétrantes mais plus caressantes.» La cause encourage le jeu de mots, le sarcasme et la bouffonnerie. La candidate évite tous les pièges en élevant le débat. Elle s’en prend à la Cour, c’est-à-dire à son époque, la nôtre, «qui conditionne le sens des mots aux seuls rapports charnels.» Défense percutante, dont on se dit qu’elle a été écrite en écoutant chaque matin les humoristes qui font des ménages sur Couleur 3, histoire de combattre cette bêtise-là dès le réveil, de muscler sa phrase en allant à l’essentiel.

Homard et diabolo menthe

Au même instant, dans un restaurant de la place, un homme seul à une table commande un homard et un diabolo menthe. Il est louche et de mèche avec la SPA. Laquelle dépose plainte contre le cuisinier, au motif que ce dernier a plongé le crustacé décapode dans l’eau bouillante sans avoir pris soin de l’étourdir avant la mise à mort.

Défendre le cuisinier attaqué, c’est expliquer à la Cour que la bestiole ébouillantée n’a pas souffert. Il faut beaucoup de talent pour cela. Lors du tirage au sort, le candidat avait annoncé qu’il plaidrait la cuisson; il a tenu parole, mettant le feu au concours, portant la langue à ébullition sans jamais se brûler les doigts, alternant maîtrise et emportement, au point de commettre le plus beau lapsus de l’après-midi: «Vous ne pourrez pas condamner mon homard…» Rires. «Pardon, mon client…» Applaudissements.

«Laissez-la entrer!»

Malheur aux suivants, quand la plus haute marche semble promise à ceux qui vous précèdent. Une fin en peau de chagrin? Mais non, en feu d’artifice. Il s’agit, pour conclure, de tordre le cou à l’opinion publique, cette prostituée qui tire le juge par la manche. Elle est aux portes du Palais, s’inquiète la présidente, en apostrophant l’ultime candidat. Il lui répond en avocat lucide: «Laissez-la entrer puisqu’il n’y en a pas d’autre! Allons, n’ayez plus peur, faites-la venir.»

Les portes s’ouvrent, la salle se lève. Verdict sans appel: que l’on accorde un premier prix d’excellence aux dix participants réunis, un plébiscite qui vient du cœur, une récompense collective qui fait écho au «Bravo à tous» saluant la qualité supérieure de cette édition 2018. (TDG)