Fêter Pâques avec la tête dans les étoiles

Les fêtes de Pâques, ça ne rime pas qu’avec messe! L’Église protestante s’efforce de proposer des célébrations originales, qui rompent avec la tradition. Le pasteur genevois Jean-Michel Perret fait partie des précurseurs des événements décalés et réinterroge le sens de Pâques comme de Noël. En 2015, il publiait sur internet un avis mortuaire annonçant le décès de Jésus de Nazareth et organisait son service funèbre au cimetière des Rois, avec musiciens et poètes.

Ce samedi, pour la veillée de Pâques, il propose un rendez-vous au titre qui détonne: «Jésus n’est pas resté dans les clous». Pour rappeler que Jésus ne suivait pas les règles, à plus d’un titre. Le rendez-vous a lieu à 23 h 45 à la gare de Versoix, pour bénéficier d’un transfert, ou directement à l’Observatoire astronomique de Sauverny, à minuit, à Versoix. On y cherchera la vie dans le ciel, en compagnie de l’astrophysicien Georges Meynet, «qui évolue face à une carte du ciel comme nous avec une carte routière, c’est son environnement!» relève le pasteur. Au programme (sur inscription à jmp@protestant.ch): une visite, de la musique par une pianiste, l’observation du ciel et un temps de partage sur les recherches astronomiques en cours, notamment sur cette recherche d’une vie ailleurs. «Et évoquer, aussi, cette démystification de l’univers, ce basculement de la compréhension du ciel par les anciens, qui le voyaient comme la résidence de Dieu. Cette vision prend fin lorsque Galilée pointe ses instruments vers la Lune et découvre qu’elle a des aspérités. Elle n’est pas parfaite. L’univers est donc imparfait. Ce n’est donc pas la résidence de Dieu! De spirituel, le ciel est passé à sujet d’observation.»

Vers 2 h, on s’élancera dans la nuit pour une marche nocturne en direction des Bains des Pâquis. Une expérience ponctuée d’étapes méditatives et de moments de silence, «qui s’inscrit dans une démarche de simplicité de dénuement», précise Jean-Michel Perret. Ensuite, dès 7 h, aux Bains, un autre événement commence par le lever du soleil, autour du thème de l’espérance dans la crise. En musique, poésie et témoignages. Et en présence, notamment, d’Ernst Zürcher, docteur en sciences naturelles, chargé de cours à l’EPFL et auteur de l’ouvrage «Les arbres, entre visible et invisible».

(TDG)