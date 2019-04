Expert de l’ONU accusé d’espionnage en Tunisie

Une enquête judiciaire a été ouverte à Tunis jeudi soir contre Moncef Kartas. Le chercheur de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) est poursuivi pour «avoir obtenu des informations sécuritaires dans le domaine de la lutte antiterroriste et les avoir divulguées dans des circonstances autres que celles autorisées par la loi». Il avait été arrêté à l’aéroport de Tunis-Carthage le 26 mars en compagnie d’une autre personne, alors qu’il était en mission dans le cadre du panel d’experts de l’ONU sur la Libye.

Moncef Kartas s’apprêtait à remettre un rapport concernant la livraison d’armes à la Libye par le Qatar et la Turquie via la Tunisie dans les années 2012-2013 lorsque le parti islamo-conservateur Ennahdha était au pouvoir. Pour ses défenseurs, le spécialiste reconnu aurait été arrêté à cause de ses révélations gênantes. Les informations concernant le viol de l’embargo sur les armes en Libye – voté en 2011 par l’ONU – n’étaient cependant pas nouvelles. Dans un rapport cosigné par Moncef Kartas, le groupe d’experts avait déjà souligné en 2017 que «des armes et des munitions continuent d’être livrées aux différents belligérants [en Libye], avec l’implication d’États membres» de l’ONU.

Le Ministère de l’intérieur tunisien a quant à lui évoqué une enquête ouverte en 2018. «Des documents secrets contenant des données détaillées sensibles susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ont été saisis, ainsi que des équipements techniques interdits dans notre pays», a-t-il indiqué dans un communiqué le 29 mars.

L’arrestation de Moncef Kartas avait été fortement contestée. L’ONU, dont le secrétaire général, Antonio Guterres, était alors en visite dans le pays, a adressé plusieurs courriers aux autorités pour leur rappeler l’immunité dont bénéficie cet ancien employé de l’ONG Small Arms Survey. Mais le porte-parole du Pôle judiciaire de lutte antiterroriste, Sofiène Sliti, dément ce privilège: «Moncef Kartas ne peut pas bénéficier de l’immunité dans la mesure où l’affaire dont il fait l’objet concerne des intérêts personnels.» La société de conseil en stratégie et sécurité, Maharbal, cofondée en 2017 à Tunis par Moncef Kartas, pourrait être visée. Quoi qu’il en soit, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies stipule: «Les experts, lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent […] de l’immunité d’arrestation personnelle.»

L’affaire pourrait se révéler gênante alors que la Tunisie cherche des soutiens internationaux à sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021.

