Et si Pierre Maudet était un héros tragique?

L’affaire Maudet vous ennuie, tout cela manque de hauteur? Qu’à cela ne tienne. Faisons de l’histoire rocambolesque de l’enfant chéri de la politique un héros de roman. De quoi nous permettre de saisir les enjeux de la situation tout en révisant nos classiques. Car imaginer Pierre Maudet en Faust, ayant donné son âme au diable en échange de vingt-quatre ans de plaisir, donne tout de suite une dimension bien plus noble à nos sinistres Genfereien. Ou en Tarpeia, qui avait trahi les Romains et qui meurt écrasée sous le poids des boucliers d’or que lui donnent les Sabins en récompense. C’est cette histoire qui a donné l’expression «il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne», qui évoque la chute violente qui suit souvent les honneurs.

Petit tour d’investigation à l’Université de Genève. Si un professeur d’histoire – qui avoue un différend dans le passé avec Pierre Maudet et tient à son anonymat – n’y voit qu’un Rastignac sans scrupules (l’ambitieux parvenu de la «Comédie humaine» de Balzac), un professeur des sciences de l’Antiquité compare plutôt le magistrat PLR à Hermès bambin, qui réussit à voler habilement une cinquantaine de vaches à son frère Apollon en les faisant marcher en arrière pour brouiller les pistes.

L’ambitieux et l’ancien bagnard

Guy Poitry, maître d’enseignement au département de français moderne, rapproche Pierre Maudet de Lucien de Rubempré, personnage balzacien: «À la fin d’«Illusions perdues», ce personnage noue un pacte avec le pseudo «abbé Carlos Herrera», en réalité l’ancien bagnard Vautrin, permettant à ce provincial qui rêve de se faire sa place dans la capitale de briller dans les salons parisiens (c’est l’objet de «Splendeurs et misères des courtisanes »). Deux univers se superposent: celui de la lumière, où scintille le jeune homme à qui tout semble réussir; et celui de l’ombre, auquel il est redevable, mais qui le contraint à mentir sans cesse, dès lors qu’il ne peut dire d’où lui vient l’argent dont il dispose ni quel est le personnage mystérieux qui le soutient. Vautrin est à la fois celui qui, dans les coulisses, assure la gloire, la réussite, et dont le nom et l’identité, une fois révélés, causeront la perte de Lucien. Je ne souhaite pas un tel final à Pierre Maudet, loin de là. Mais le rapprochement n’est peut-être pas aberrant: l’ambitieux qui accepte les cadeaux d’hommes douteux dans l’espoir qu’ils lui assurent la position dont il rêve, et qui trébuche pour cette raison même…» Reste à savoir qui tiendrait à Genève le rôle de Vautrin, personnage infréquentable… Les suites de l’affaire nous l’apprendront peut-être.

La perspective d’un dénouement dramatique inspire également son collègue Martin Rueff, professeur de français moderne à l’Université de Genève. Il évoque le mécanisme de la pitié dans la tragédie, à laquelle ressemble toute l’affaire (l ire ci-contre), pour mieux la distancier du cas Maudet: «Aristote se demande dans «La Rhétorique» et dans «La Poétique» quelles sont les conditions de la pitié. Pour avoir de la pitié, explique-t-il, il faut croire que le malheur qui frappe quelqu’un est indu – une calamité s’abat sur un vertueux. Il ajoute même que ceux qui éprouvent de la pitié sont convaincus qu’il existe d’honnêtes gens. Dans le cas de Pierre Maudet, ce qui est de nature à susciter la stupeur chez les gens, c’est la confiance qu’ils plaçaient dans un jeune premier promis aux plus grands futurs, et qui se trouve fauché en pleine courbe ascensionnelle.»

De nombreux Genevois ont effectivement manifesté leur soutien à un homme politique qu’ils considéraient injustement accablé par les médias. Le site internet «Comité de soutien à Pierre Maudet», actualisé le 22 novembre dernier, compte ainsi de nombreux citoyens de sa famille politique ou non, comme l’homme de théâtre Gaspard Boesch, la députée PDC Anne Marie Von Arx-Vernon ou encore Georges Chevieux, président de l’Association des Chiffonniers d’Emmaüs Genève.

«Pas de pitié pour les salauds»

«Mais le héros doit présenter une moralité sans failles, rappelle Martin Rueff. Dans le théâtre français classique, on peut penser à Hippolyte dans «Phèdre». Non seulement il n’est aucunement coupable (c’est la femme de son père qui s’éprend de lui et non l’inverse), mais surtout ce «malheureux fils» tait l’ignominie dont il est victime (l’accusation de Phèdre qui prétend qu’il l’aime). Il meurt en héros. Mais si l’on apprend qu’un protagoniste est en fait coupable d’une faute grave, un frein s’enclenche immédiatement. «Pas de pitié pour les salauds», si on veut gloser Aristote, comme Rousseau.»

Drame en cinq actes et final inconnu

Incroyable, mais vrai. Toute l’affaire Maudet tient dans la structure narrative de la tragédie, selon sa définition classique. Si l’on se permet un écart par rapport à l’unité de temps et de lieu (qui fait tenir une pièce en un même lieu et en un seul jour), bien sûr.

Acte I: exposition de la situation des personnages

Pierre Maudet, homme politique genevois largement apprécié – seul candidat au Conseil d’État à avoir été élu au premier tour en avril – préside le gouvernement du canton. Une carrière de conseiller fédéral n’est pas exclue. Son parti, le PLR, est le premier parti représenté au Grand Conseil, avec plus de 25% des sièges.

Acte II: apparition de l’élément perturbateur

Le voyage tous frais payés à Abu Dhabi de Pierre Maudet est révélé par la «Tribune de Genève», puis fait l’objet d’enquêtes dans toute la presse. On s’interroge sur la possibilité de corruption. L’image du magistrat favori des Genevois est égratignée.

Acte III: les protagonistes cherchent une solution au drame. Tout paraît encore possible

Pierre Maudet avoue n’avoir pas dit toute la vérité sur le plateau de Léman Bleu. Il demande pardon aux Genevois. Le PLR soutient son candidat. Une grande partie de la population n’est pas choquée, et un comité de soutien à Pierre Maudet apparaît sur internet.

Acte IV: l’action se noue définitivement. Les personnages n’ont plus aucune chance d’échapper à leur destin

Une procédure s’ouvre, avec diverses perquisitions, auditions et enquêtes. Le Conseil d’État retire des responsabilités à Pierre Maudet. Les révélations pleuvent: l’affaire du Cercle Fazy-Favon – créé en 2011 dans le dos des libéraux pour capter le trésor de guerre des radicaux de la Ville de Genève – fait l’effet d’une bombe au sein du PLR, plus divisé que jamais. On apprend qu’il ne paie pas lui-même ses cotisations. Le parti se donne le temps de réfléchir: faut-il demander à l’élu de quitter ses fonctions ou doit-on le soutenir? Nous en sommes actuellement à la fin de l’acte IV, et nous attendons le dénouement.

Acte V: dénouement de l’action, entraînant la mort d’un ou de plusieurs personnages

Deux cas de figure sont possibles. Soit, s’inscrivant dans la plus pure tradition tragique, la mort symbolique du héros advient avec l’éviction de Pierre Maudet du Conseil d’État. Soit la pièce prend un tour tragicomique, avec le maintien au pouvoir du héros innocenté, malgré l’image écornée du parti.

On pourrait aussi interpréter toute l’histoire comme une comédie, avec des cadavres dans le placard sortant au fur et à mesure comme des amants découverts au gré d’un vaudeville rythmé. Mais ceci est une autre histoire. MAR.G. (TDG)