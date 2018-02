Éric Stauffer veut diviser par deux l’impôt auto

«Trop d’impôt tue l’impôt.» C’est avec ce credo qu’Éric Stauffer s’attaque à l’impôt automobile genevois. Avec son nouveau parti, Genève en marche, le fondateur du MCG lance un projet de loi qui révise à la baisse la fiscalité genevoise sur les véhicules. Dans sa proposition, le barème d’imposition lié à la puissance des moteurs est divisé par deux, voire davantage, le système de bonus et de malus lié aux émissions polluantes est aboli et plusieurs exonérations sont introduites, en faveur des véhicules 100% électriques, des ambulances ou des autocars.

Le député a promis ce texte quand 20 minutes l’a épinglé, le 7 février, pour l’immatriculation valaisanne des voitures de sa société. N’est-il pas en train de remodeler la loi à sa guise? «Absolument pas puisque notre pratique actuelle est légale, réplique-t-il. Nous voulons juste rendre du pouvoir d’achat à la classe moyenne.»

Éric Stauffer ne craint toutefois pas d’assécher les caisses de l’État. «Le niveau élevé de l’impôt genevois partait d’une bonne intention, celle de favoriser les véhicules les moins polluants, mais on ne peut pas ignorer la pratique d’autres cantons, moins chers, où des milliers de gens immatriculent leurs voitures qui roulent quotidiennement à Genève. En faisant revenir le canton dans la moyenne suisse, on rapatriera ces immatriculations.» Étude du TCS à la main, l’élu proclame que Genève est le canton le plus cher du pays. Ce qui, selon cette même étude, est vrai pour une Porsche, mais pas pour une Fiat 500, dont la taxation genevoise est inférieure à la moyenne suisse. «À Genève, il y a plus de Porsche que de Fiat 500», réplique Éric Stauffer.

Sans surprise, son texte rebute la gauche. «C’est le service après-vente d’un Éric Stauffer pris en pleine optimisation fiscale», raille Romain de Sainte Marie. Selon ce socialiste, la pratique genevoise actuelle est adéquate pour un canton de plaine et urbain, qui n’a guère besoin de moteurs puissants mais a intérêt à combattre la pollution et l’engorgement routier. Et d’ironiser: «Le Valais se permet de basses taxes en étant subventionné par Genève grâce à la péréquation!» (TDG)