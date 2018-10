Entre les motards et Serge Dal Busco, le torchon brûle

Les motards vivent mal d’être orphelins de l’ancien ministre genevois des Transports, Luc Barthassat, qui était l’un des leurs. Et surtout, ils ne sont pas contents de son successeur, Serge Dal Busco. Neuf associations ou groupements représentant l’univers des deux-roues motorisés (2RM) ont annoncé lundi leur décision de s’unir «en réaction à la nouvelle politique du gouvernement genevois». Ces groupements, qui revendiquent ensemble près de 3000 membres, ont scellé leur alliance lors d’une assemblée commune mardi.

Ils estiment avoir été mis devant le fait accompli lors de la fin successive des tests qui avaient été effectués route des Jeunes et route de Ferney pour permettre la circulation des motos et scooters sur les voies de bus. Une séance agendée en septembre avec le nouveau ministre a notamment été reportée à novembre si bien que la décision concernant la route de Ferney n’a pas pu être débattue avec le nouvel élu.

«Tout d’un coup, il n’y a plus de discussion», déplore Aristos Marcou, porte-parole de l’association generation2motards. «Avec l’ancien magistrat, nous avions été habitués à des rencontres semestrielles, renchérit Melinda Steinberg, de Toutes en moto. Là, des associations qui avaient été très impliquées dans l’élaboration de ces tests apprennent leur fin par voie de presse.»

La fin des tests avait notamment été motivée par une hausse des excès de vitesse de la part des 2RM sur les tronçons concernés. N’y a-t-il pas un problème d’indiscipline de leur côté? «Il y a des minorités qui se comportent mal chez tous les types d’usager, et c’est malheureusement eux qui marquent les mémoires», relativise Melinda Steinberg.

Au département des Transports, on calme le jeu et on dément tout «a priori à l’égard de tel ou tel moyen de transport». Roland Godel, porte-parole, met en avant les efforts menés par l’État sur «un problème qui nous semble nettement plus important pour les motos: celui du stationnement et du manque endémique de places». Un inventaire des besoins est en train d’être dressé afin de créer des cases, y compris en transformant des places pour voitures. Une promesse qui ne convainc guère Aristos Marcou. Il donne en exemple les places motos créées rue de Candolle, en double rang, forçant les 2RM qui veulent accéder à celles placées contre le trottoir d’emprunter ce dernier en dépit de l’interdiction d’y rouler.

Les associations misent leurs espoirs sur deux textes parlementaires déposés par le député MCG Florian Gander. Un projet de loi vise à ouvrir aux 2RM toutes les voies de bus également accessibles pour les taxis. Une motion propose de mener des tests d’ouverture des voies de bus aux motos sur cinq axes transversaux du canton. (TDG)